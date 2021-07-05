الدوري المصري| صدام ناري بين الإسماعيلى والاتحاد .. ودجلة يتحدى المقاصة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بقيادة مدربه عبدالباقي جمال فى مواجهة قوية عندما يلعب أمام مصر للمقاصة اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدورى الممتاز .



ويخوض وادى دجلة مباراة اليوم أمام مصر للمقاصة رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى ظل السعى إلى حصد المزيد من النقاط والابتعاد خطوة جديدة عن المناطق الخطرة بجدول ترتيب الدوري الممتاز .



وفى المقابل يسعى المقاصة فى أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد محمد عبدالجليل إلى الفوز بمباراة اليوم وتعويض الخسارة الماضية أمام الزمالك .



ويحتل وادى دجلة المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة ، بينما يقع مصر للمقاصة فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة .



وعلى استاد الإسماعيلية يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة مدربه إيهاب جلال نظيره الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن فى واحدة من المباريات التى من المقرر أن تكون فى غاية القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .



ويسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى مواصلة عروضه المميزة بالدوري فى الفترة الأخيرة بعدما أن قاد الفريق لحصد العديد من النقاط والهروب من المنطقة الخطرة بجدول الترتيب ، وفى المقابل يدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو حصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .



ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة ، بينما يقع الاتحاد السكندري فى المركز السادس برصيد 38 نقطة .



