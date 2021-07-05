عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أعداد المواليد في مصر خلال 2021 | تفاصيل

تراجع أعداد المواليد
تراجع أعداد المواليد في مصر خلال 2021

تراجعت أعداد المواليد في مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام2020 بحوالي (96487) مولود أي بنسبة تغير (8.9%).

جاء ذلك وفقا لبيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي أعلن وصول عدد سكان مصر اليوم الاثنين 5-7-2021 في الدخل إلى 102 نسمة.

txt

102 مليون نسمة عددد سكان مصر ظهر اليوم الاثنين الموافق 5-7-2021

وتابع :مع بلــوغ عدد السكـان (102 مليــــون نسمة ) اليوم , يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خـــــلال 275 يوماً أي 9 شهور و 5 أيام حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليـد والوفيات) 3636 نسمة خلال فـترة بلــوغ عدد السكان 102 مليون  (من 3  أكتوبر 2020 إلى  5 يوليو 2021 ) 

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن تراجع عدد المواليد خلال ال6 أشهر الأولى من 2021، يعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بـ المشكلة السكانية.

وأوضح الجهاز أن عدد المواليد في مصر خلال يناير 2020 بلغ 1.71115 نسمة مقارنة بـ 1.91427 نسمة خلال يناير 2021 بنسبة تراجع بلغت 10.6%، وفي فبراير 2020 بلغ عدد المواليد 1.42686 نسمة مقابل 1.68294 نسمة بنسبة تراجع بلغت 15.2%.

وتابع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: وبلغ عدد المواليد في مصر خلال مارس 2021 نحو 1.68625 نسمة مقابل 1.80308 نسمة خلال مارس 2021 بنسبة تغير - 6.5% .

وسجل عدد المواليد خلال إبريل 2021 نحو 1.54242 نسمة مقابل 1.67412 نسمة مسجة تراجع بنحو 7.9%، وفي مايو 2021 سجل 1.77371 نسمة مقابل 1.70688 نسمة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وفي يونيو 2021 سجل عدد المواليد في مصر 1.75396 نسمة مقابل 2.07793 نسمة خلال يونيو 2020، وفقا للبيانات الاحصائية، ووصل اجمالي عدد المواليد خلال ال 6 أشهر الأولى من 2021 نحو 989435 نسمة مقابل 1085922 نسمة بنسبة تراجع 8.9%.

 

 

أعداد المواليد في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عدد سكان مصر المشكلة السكانية الزيادة السكانية اليوميــة

موضوعات متعلقة

سوريا..الدولار يتراجع أمام الليرة فى تعاملات اليوم الجمعة

"موافي" يكشف عن الفرق بين السنة والعام .. ويحذر من العزائم في رمضان..فيديو

ابرزها روسيا .. ننشر تفاصيل واردات مصر من الأثاث والأخشاب خلال 2020

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

سلاح ذو حدين.. هذا النوع من الإنفلونزا يمكن أن يحمي تلف الرئتين

4 موارد للاتحاد المصري لـ المطورين العقاريين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

إحاله 72 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى في الشرقية للتحقيق

تراجع أعداد المواليد في مصر خلال 2021 | تفاصيل

الدوري المصري| صدام ناري بين الإسماعيلى والاتحاد .. ودجلة يتحدى المقاصة

أعمال العشر الأول من ذي الحجة .. تعرف علي المأثورعن النبي فيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

القوى العاملة: توفر فرص عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

فيديو

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ