تراجع أعداد المواليد في مصر خلال 2021 | تفاصيل

تراجعت أعداد المواليد في مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام2020 بحوالي (96487) مولود أي بنسبة تغير (8.9%).

جاء ذلك وفقا لبيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي أعلن وصول عدد سكان مصر اليوم الاثنين 5-7-2021 في الدخل إلى 102 نسمة.

وتابع :مع بلــوغ عدد السكـان (102 مليــــون نسمة ) اليوم , يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خـــــلال 275 يوماً أي 9 شهور و 5 أيام حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليـد والوفيات) 3636 نسمة خلال فـترة بلــوغ عدد السكان 102 مليون (من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021 )



وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن تراجع عدد المواليد خلال ال6 أشهر الأولى من 2021، يعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بـ المشكلة السكانية.

وأوضح الجهاز أن عدد المواليد في مصر خلال يناير 2020 بلغ 1.71115 نسمة مقارنة بـ 1.91427 نسمة خلال يناير 2021 بنسبة تراجع بلغت 10.6%، وفي فبراير 2020 بلغ عدد المواليد 1.42686 نسمة مقابل 1.68294 نسمة بنسبة تراجع بلغت 15.2%.

وتابع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: وبلغ عدد المواليد في مصر خلال مارس 2021 نحو 1.68625 نسمة مقابل 1.80308 نسمة خلال مارس 2021 بنسبة تغير - 6.5% .

وسجل عدد المواليد خلال إبريل 2021 نحو 1.54242 نسمة مقابل 1.67412 نسمة مسجة تراجع بنحو 7.9%، وفي مايو 2021 سجل 1.77371 نسمة مقابل 1.70688 نسمة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وفي يونيو 2021 سجل عدد المواليد في مصر 1.75396 نسمة مقابل 2.07793 نسمة خلال يونيو 2020، وفقا للبيانات الاحصائية، ووصل اجمالي عدد المواليد خلال ال 6 أشهر الأولى من 2021 نحو 989435 نسمة مقابل 1085922 نسمة بنسبة تراجع 8.9%.