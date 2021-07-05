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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن بعض مناطق المنيا غدا

بيان شركة مياه الشرب
بيان شركة مياه الشرب بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن مدينة بني مزار، ومجلس قروي بني علي، ومجلس قروي أبوجرج، غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتي 12 صباحا وذلك لإجراء أعمال صيانة كهرباء بالمحطة الجديدة مما سيؤدي إلي توقفها.

طالبت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه في مناطق الانقطاع المشار إليها، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوي يتم الإتصال علي رقم الخط الساخن (125).

وفي سياق متصل أنهت لجان الجرد بشركة مياه الشرب والصرف الصحى إجراءات الجرد السنوي للعام المالي 2020 / 2021 لكافة الأصول والمخازن والخزن والشئون التجارية بفروع الشركة على مستوى المحافظة وديوان عام الشركة


وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا  أن أعمال الجرد تمت بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتحت إشراف اللجنة العليا للجرد والقطاع المالى.

مضيفا أن الشركة التزمت بكافة تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  لمواجهة  فيرس كورونا المستجد

وأكد رئيس الشركة أن الإجراءات تمت بسلاسه ويسر موجها شكره لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة العليا للجرد والقطاع المالى واللجان المعاونة وكافة المشاركين فى أعمال الجرد خلال هذا العام متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى عملهم


وفي سياق متصل نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركز ملوى بقرى بنى خالد ودير أبو حنس لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الإستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

شملت الفعاليات عمل لقاءات مع المواطنين  للتعريف بأهمية هذه المبادرة وضرورة ترشيد إستخدام المياه والأستخدام الأمثل للصرف الصحى  وذلك ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

مياة الشرب شركة مياه المنيا الشهاوى المهندس ممدوح رسلان الجهاز المركزي للمحاسبات القطاع المالي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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