المحرصاوي يتفقد تطوير أرشيف الملفات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عمليات التطوير في قسم الأرشيف وحفظ الملفات بالجامعة، مؤكدا أنه جار الانتهاء من تطوير القسم لتواكب مع متطلبات العصر وفق أحدث النظم في الأرشفة.



وأوضح المحاسب مجدي أبوسكين أمين عام الجامعة أنه يجري الآن استبدال النظام الأرشيفي القديم بنظام إلكتروني يسهم في إنجاز العمل وبدأنا في وضع كافة الملفات في أجهزة حديثة مزودة بأجهزة تكنولوجية بمجرد الضغط على رقم الملف يتم الوقوف عليه، وتجهيزه، وقد تم تكليف الدكتور حسن حسني مدير عام الشئون الإدارية وحسن الشرقاوي مسئول الملفات بمتابعة التجهيزات واستمرار الخدمة لأعضاء هيئة التدريس لحين الانتهاء من التجهيزات.

وافتتح رئيس جامعة الأزهر مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل مبنى الجامعة الرئيسي والمداخل الرئيسية إلى مبنى بيئي متكامل كدعم من المنتدى المصري للتنمية المستدامة.

وقال المحرصاوي إن تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية، وتكثيف زراعة الأشجار الخضراء بحرمها الجامعي، يأتي ضمن توجهات الدولة في توفير الطاقة، ويسهم في تخفيض النفقات ويعمل على إنشاء مكان صحي، مقدماً الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجهات المشاركة معها التي أنجزت في الانتهاء من هذا المشروع وتركيب الخلايا الشمسية خلال فترة وجيزة.