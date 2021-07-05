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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. شيما صابر تستعيد ذكريات أول يوم زواج

صدى البلد

استعادت الإعلامية الرياضية شيما صابر ذكريات أول ايام زوجها ، ونشرت صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت شيما صابر فى الصورة برفقة زوجها ، وعلقت علي الصورة قائلة : صورة أول يوم جواز.

 

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شيما صابر تنشر تفاصيل زيادة وزنها بعد الولادة

 

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها الأول  من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.

 

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت قائلة: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان".

 

كما نشرت تفاصيل زيادة وزنها و كتبت : 45 day postpartum.. بعد ٤٥ يوم من الولادة


بعد الولادة بأسبوعين نزلت في الوزن حوالي ١٥ كيلو ومن وقتها وزني مش بيتحرك أكيد لأني مش بتحرك كفاية، أنا قررت اشارككم الصورة دي دلوقتي وأخدت قرار أني أرجع أتمرن تاني وأكيد التمرين هيفرق معايا، و لو انتو عندكم تجارب مماثلة شاركوني بيها .. صباح الخير.

 

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