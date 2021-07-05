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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يقرر..

إحاله 72 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى في الشرقية للتحقيق

صدى البلد

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمستشفى الزوامل المركزي بمركز بلبيس للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل بها.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من إلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية و النوبتجيات المكلفين بها ، وتبين له تغيب 72 طبيبا وإداريا وممرضا عن العمل ، مما يؤثر على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى ، فقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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تفقد المحافظ قسم الاستقبال  و وحدة تنظيم الأسرة ، واستفسر من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمئن على حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي بالمستشفي ، مشدداً على إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانه الدورية للمعدات الطبيه المستخدمه بالقسم حفاظاً على صحه وسلامه المرضى.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفي حرص محافظ الشرقيه على تفقد أعمال التطوير الجارية ، مشدداً على مدير المستشفى بمتابعة الشركة المنفذة للأعمال والانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة صحية وطبية مميزة للمرضى.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن للوقوف على الإحتياجات الفعلية للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقييم أداء التنفيذيين.

مفاجأة مستشفى الزوامل بلبيس 5 يوليو 2021 7
مفاجأة مستشفى الزوامل بلبيس 5 يوليو 2021 7
مفاجأة مستشفى الزوامل بلبيس 5 يوليو 2021 9
مفاجأة مستشفى الزوامل بلبيس 5 يوليو 2021 9
مفاجأة مستشفى الزوامل بلبيس 5 يوليو 2021 12
مفاجأة مستشفى الزوامل بلبيس 5 يوليو 2021 12
الشرقية طبيب تحقيق بلبيس مواطن العلاج

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