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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسجل 1,573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء 239,366 فحصا جديدا للكشف عن كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 641,049 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,839 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 شفاء 1,527 حالة جديدة

وكشفت الوزارة عن شفاء 1,527 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 619,294 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس تقديم 29,969 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 15,534,207 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 157.06 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا". 

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