إصابة ٥ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام كمين الفشن جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام كمين الفشن جنوب المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ، وتبين أن المصابين وهم حنفي صالحين عبد الصالحين 50 سنة، ومحروس عبدالحميد محمد 67 سنة، وحبيبه عبد الجواد أحمد 30 سنة، وهويدا صالح نادي 40سنة وأحمد حسن عبد الجواد 50 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وتم نقل المصابين الى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.