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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

صدى البلد

 

 

انه لشرف كبير وفخر لكل مواطن مصري وعربي ان يكون هناك قاعدة بحرية في بلدنا الحبيبة مصر ،مثل قاعدة 3 يوليو التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر وهي تعد احدث القواعد العسكرية علي البحر المتوسط ، والتي رفعت من اسهم مصر العسكرية وتقيمها علي مستوي العالم ،فضلا عن علو مكانتها عالميا ،وتم رفع العلم المصري العظيم عليها لتؤكد ان مصر قد عادة اليها ريادتها وسيطرتها علي البحر المتوسط وثقلها في المنطقة العربية والشرق الاوسط وافريقيا ايضا ،وسط طلقات المدافع التي تزامنت مع رفع العلم المصري لتبث صورة رائعة مملوة بالعزة والفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي علينا ،مصر ،ولتبث الطمانينة في قلب كل مصري وطني ، بان القيادة السياسية تعمل علي تنمية الوطن وحفظ مقدراته وحفظ تراب مصر من اي عدو تسول له نفسه المساس به .

وكم هو فخرا وتشريفا لكل مصري وعربي معا  ان تجد هذا التطوير المستمر في دفعاتنا وقواتنا المسلحة العظيمة  ،ومن خلال فعاليات مناورة قادر 2021 التي اجريت بقاعدة 3 يوليو وشهدها الرئيس وقيادات القوات المسلحة وبحضور كل من ولي عهد ابو ظبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ،وكانت المناورة بمحاكاة سيطرة جماعة ارهابية علي ميناء تجاري حيوي ،وبدأت العمليات من خلال الاستطلاع الجوي عبر طائرات الرافال ثم بدأت عمليات الانزال البحري والجوي لفتح ثغرات لتمهيد دخول القوات وغيرها من التحركات تحت غطاء جوي من طائرات الميج 29 واف 16 وميراج 2000 .
وقاعدة 3 يوليو البحرية العظيمة  لها اهداف هامة، منها انها تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي ،وصون مقدراتها الاقتصادية ،فضلا عن تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري وذلك باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.
بلا شك ان الجميع متفق مع رؤية القيادة السياسية الاستراتيجية التي وضعت منهجا واضحة للتنمية وبناء المشروعات التنموية ،تزامنا مع مكافحة الارهاب الذي يهدد البلاد في كل وقت . 
واعتقد ان وجود قاعدة 3 يوليو في هذا التوقيت الهامة هذا ،هو اختيار موفق لاسيما عقب الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة والتي حافظت علي هوية مصر من براثن التطرف والارهاب الغاشم، فضلا عن كون القاعدة نقطة ارتكاز ومركز انطلاق الدعم اللوجيستي للقوات المصرية في البحرين الاحمر والمتوسط لمجابهة اي تحديات ومخاطر تهدد المنطقة باسرها .فضلا عن مكافحة الهجرةةغير الشرعية بالبحر المتوسط وما تمثلها من مخاطر .  وفي الختام اقول بانه من دواعي فخري واعتزازي ببلدي الحبيبة ان هذه القاعدة الهامة 3 يوليو جاءت بعد قاعدة محمد نجيب وبرنيس وبراني وهي تمثل التأمين الكامل لوطننا الحبيب مصر  والوطن العربي من كل شر ..اللهم احفظ وطني الغالي مصر الذي ننتمي اليه ونعمل جميعا لاجله.

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