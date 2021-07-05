ظافر العابدين يبهر متابعيه من أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان ظافر العابدين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهر ظافر العابدين في الصورة من السيارة وذلك من احدث جلسه تصوير له مما أثار إعجاب متابعيه .

يذكر أن ظافر العابدين وجه رسالة إلى المرأة العربية، قائلا: هي المرأة العربية متألقة ولديها طاقة تحمل وشغل وحنان كبيرة للغاية، معقبا: هي دائما مميزة ودائما موفقة وأتمنى أن تحصل المرأة العربية على كافة حقوقها.

وفيما يخص مسلسل عروس بيروت، أوضح "عابدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، أن الاتفاق كان على جزأين فقط، ولكن من الممكن أن يكون هناك جزء ثالث.

وفي نفس السياق كشف الفنان ظافر عابدين، عن تجربته الأولى في الإخراج السينمائي، قائلا: أنه كان ينتظر التوقيت والتجربة المناسبة حتى يدخل ف مجال الإخراج السينمائي، معقبا: السيناريو موجود والقصة موجودة ولهذا لا يوجد مانع أن أقوم بالإخراج.

وأضاف أنه سيشارك في فيلم "غدوة" كممثل وكـ مخرج أيضا، معقبا: أهم شيء في الأمر هو التعامل والفصل بين دور المخرج والممثل، وهي تجربة فريدة وصعبة.