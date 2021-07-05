عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظافر العابدين يبهر متابعيه من أحدث ظهور له عبر إنستجرام

ظافر العابدين
ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر ظافر العابدين في الصورة من السيارة وذلك من احدث جلسه تصوير له مما أثار إعجاب متابعيه . 

 

يذكر أن ظافر العابدين وجه  رسالة إلى المرأة العربية، قائلا: هي المرأة العربية متألقة ولديها طاقة تحمل وشغل وحنان كبيرة للغاية، معقبا: هي دائما مميزة ودائما موفقة وأتمنى أن تحصل المرأة العربية على كافة حقوقها.

 

وفيما يخص مسلسل عروس بيروت، أوضح "عابدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، أن الاتفاق كان على جزأين فقط، ولكن من الممكن أن يكون هناك جزء ثالث.

 

وفي نفس السياق كشف الفنان ظافر عابدين، عن تجربته الأولى في الإخراج السينمائي، قائلا: أنه كان ينتظر التوقيت والتجربة المناسبة حتى يدخل ف مجال الإخراج السينمائي، معقبا: السيناريو موجود والقصة موجودة ولهذا لا يوجد مانع أن أقوم بالإخراج.

 

وأضاف أنه سيشارك في فيلم "غدوة" كممثل وكـ مخرج أيضا، معقبا: أهم شيء في الأمر هو التعامل والفصل بين دور المخرج والممثل، وهي تجربة فريدة وصعبة.

ظافر العابدين الفن انستجرام سينما جلسة تصوير مسلسل عروس بيروت

ترشيحاتنا

مرسيدس تجدد تعاقدها مع لويس هاملتون لعامين قادمين بالفورمولا1

خاتم زواج.. لاعب كرة قدم يفاجئ حبيبته في أرض الملعب

رسميا .. شاومي تطلق تحديث MIUI 12.5 لهذه الهواتف

وزير التعليم: ضغط أولياء الأمور وراء إصرار بعض الطلاب على التخطيط للغش

سلاح ذو حدين.. هذا النوع من الإنفلونزا يمكن أن يحمي تلف الرئتين

4 موارد للاتحاد المصري لـ المطورين العقاريين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

القوى العاملة: توفر فرص عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

فيديو

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ