الصين تطلق مشروعا لتجميع طائرة هليكوبتر جديدة

أطلقت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، ، مشروع تجميع طائرة هليكوبتر "أيه سي 332" متعددة الأغراض للاستخدام المدني، في بلدية تيانجين شمالي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية -شينخوا - أن أيه سي 332 هي طائرة هليكوبتر متطورة ذات محركين يبلغ وزنها أربعة أطنان.



وتم الكشف عن الطائرة المجهزة بمروحة عالية الأداء، وبمحركين قدرة مرتفعة ونظام إلكترونيات طيران متكامل للغاية، في ديسمبر 2020.

ووفقا للشركة، يمكن للطائرة أن تصل إلى ارتفاع 6000 متر، وتقوم برحلة بمسافة 600 كيلومتر مع حمولة 600 كيلوغرام في مناطق بارتفاع 4500 متر.



ويمكن استخدام الطائرة التي يمكن أن تستوعب 10 ركاب، في سيناريوهات مختلفة بما في ذلك الإنقاذ في حالات الطوارئ، وإنفاذ القانون، وكذلك العمليات على ارتفاعات عالية وفي البحر.

ومن المتوقع أن تقوم الطائرة أيه سي 332 برحلتها الأولى في عام 2022 وسيتم تسليمها بنهاية عام 2024.