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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ محور ترسا بالجيزة

صدى البلد

عقب جولته صباح اليوم بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد أعمال تنفيذ محور "ترسا" بمحافظة الجيزة، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة. 


واستمع رئيس الوزراء ، إلى شرح من محافظ الجيزة حول الموقف التنفيذي لإنشاء محور "ترسا"، مشيرا إلى أن محور "ترسا" هو محور مواز لشارعي الهرم وفيصل، يساعد على تخفيف الازدحام المروري في محافظة الجيزة بشكل عام، وكذا يخفف الازدحام المروري من وإلى المتحف المصري الكبير وكذا في شارع الهرم خاصة مع الأعمال الجارية هناك لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.


كما تمت الإشارة إلى أنه عند البدء في أعمال المحور كان هناك عدد من المعوقات المتعلقة بالمرافق والتربة الضعيفة ما استدعى الوصول بالأساسات حتى عمق 50 مترا تحت الأرض، ويتمتع الكوبري بطبيعة خاصة لاسيما وأنه يمر بشارع المريوطية سطحيا ومحور المريوطية الدائري وشارع اللبيني، ووصل ارتفاعه إلى 27 مترا فوق الأرض الطبيعية. 


وقال مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: يبلغ طول محور "ترسا" 2 كم، ينقسم إلى كوبري علوي بطول واحد كيلو متر به  3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون الكوبري من 29 قاعدة خرسانية و29 عمودا خرسانيا و154 كمرة سابقة الصب، وكيلو طرق سطحية، ويربط بين محور المنصورية حتى شارع ترسا مرروا بشارع اللبيني وشارع محور المريوطية. 


وبالنسبة للقطاع العرضي، من أول محور المنصورية وحتى مطلع الكوبري، توجد 5 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالي عرض 33 مترا، وبالنسبة للقطاع العرضي من أول مطلع الكوبري حتى نهاية التطوير توجد 3 حارات مرورية للكوبري و2 حارة مرورية سطحيا. 


وأوضح مسئولو الهيئة الهندسية ، أن مشروع كوبري "ترسا" تم الانتهاء منه حتى الطبقة الرابطة للأسفلت،  ومن المنتظر الانتهاء من الطبقة السطحية خلال وقت قريب.  


من جانبه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع من وتيرة العمل ومراعاة الجودة لتسليم الاعمال وفق الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها، على أن يتم الانتهاء من رفع المخلفات بمحيط المشروع.


وقال محافظ الجيزة، إنه سيتم العمل علي توفير حارة للمرور البطيء أسفل كوبرى "ترسا" كما سيتم العمل على سرعة الانتهاء من تركيب وإنارة الأعمدة أعلى الكوبرى، ومنع انتظار السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، كما سيتم توحيد مساحات الأرصفة بطول مسار أعمال التطوير  مع إزالة جميع التعديات.

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SLM_3397
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