نقلة كبيرة في تاريخ فاكسيرا ..رئيس الوزراء: يمكن أن ينتج 3 ملايين جرعة من اللقاحات .. ونعمل على ضمان إنتاج 8 أساسية

-رئيس مجلس الوزراء :

-إنتاج لقاح كورونا نقلة كبيرة في تاريح مصنع فاكسيرا

-يمكن أن ينتج ٣ ملايين جرعة من اللقاحات وليس لقاح كورونا فقط

-نعمل على ضمان إنتاج 8 لقاحات أساسية التي نحتاجها لأطفالنا وكبارنا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا شهدنا اليوم إنتاج لقاح كورونا وهو نقلة كبيرة في تاريح مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.



وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بمصنع فامسكوا لإنتاج لقاح كوررنا أنه سيتفقد مصنع فاكسيرا بمدينة ٦ أكتوبر والذي يمكن أن ينتج ٣ ملايين جرعة من اللقاحات وليس لقاح كورونا فقط، مشيرا إلى أننا نعمل على ضمان إنتاج 8 لقاحات أساسية التي نحتاجها لأطفالنا وكبارنا في مصر.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لابد وأن نمتلك هذه القدرة لإنتاج هذه اللقاحات الأساسية والأدوية.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.

وكانت قد عرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي