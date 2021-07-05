ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من عصير الطماطم

تعتبر الطماطم من المواد الغذائية الأساسية الموجودة في المطبخ وهي أيضًا واحدة من الخضروات التي يمكن زراعتها بسهولة في الحديقة.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه بالمقارنة مع الطماطم الطازجة، فإن عصير الطماطم له فوائد صحية أكثر حيث أن عملية التعليب لتحضير العصير تزيد من مستوى اللايكوبين الموجود فقط في عصير الطماطم الطازج وليس في فاكهة الطماطم الطازجة.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المذهلة لشرب عصير الطماطم..

1. يخفض الكولسترول

كما ذكرنا سابقًا ، يوجد 13-oxo-ODA فقط في عصير الطماطم وهو أحد ناهضات ألفا PPAR القوية ، مما يعني أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم (dyslipidemia) التي قد تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية الأخرى، قد يساعد استهلاك عصير الطماطم في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون والالتهابات والتكاثر المرتبطين به ، وبالتالي إدارة الأمراض المزمنة المرتبطة بخلل استقلاب الكوليسترول.

2. يعالج مرض السكري

السمنة هي عامل الخطر الرئيسي لمرض السكري، عصير الطماطم ، باعتباره ناهض ألفا PPAR ، لا يساعد فقط على خفض مستويات الكوليسترول ، ولكن أيضًا مستويات الجلوكوز المرتفعة ، والتي قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر ومرضى السكري، يساعد PPAR أيضًا على تقليل الالتهاب (السبب الرئيسي لمرض السكري) ويزيد من إنتاج هرمونات adiponectin و AdipoR ، التي قد تكون مستوياتها المنخفضة هي السبب الرئيسي لتحفيز مرض السكري الناتج عن السمنة.

3. يقوي جهاز المناعة

مضادات الأكسدة لها تأثير كبير على جهاز المناعة في الجسم، يُعرف وجود الكاروتينات القوية مثل الليكوبين وبيتا كاروتين في عصير الطماطم بتأثيره المناعي، يمكن أن تغير الكاروتينات تعبير العديد من البروتينات المشاركة في تكاثر الخلايا وتمايز الخلايا جنبًا إلى جنب مع تنظيف الجذور الحرة الضارة، وبالتالي فإن استهلاك عصير الطماطم يزيد من الكاروتينات في الجسم والتي تميل إلى تعزيز المناعة وقد تساعد في منع اضطرابات المناعة الذاتية.