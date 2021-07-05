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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج الجامعي تجرى عمليات قسطرة قلب للأطفال بالمجان

صدى البلد

أعلن الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج استضافة وحدة قسطرة القلب بمستشفى سوهاج الجامعي للدكتورة أمل السيسي استاذ قلب  الأطفال جامعة القاهرة ورئيس الرعاية المركزة لجراحات القلب والصدر بمستشفي ابو الريش وذلك يوم الخميس القادم الموافق ٨ يوليو.

 

وذكر الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ان فعاليات الزيارة  تتضمن عمل عدد من عمليات قسطرة القلب العلاجية للاطفال وذلك بالمجان، حيث ستتم بالاشتراك مع قسم الاطفال بقيادة الدكتور مصطفى ابو سديرة رئيس القسم والدكتورة صفاء حسين استاذ قلب الاطفال بوحدة قلب الاطفال بالمستشفي الجامعي.

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واضاف الدكتور شرف الدين الشاذلي رئيس وحدة قسطرة القلب بالمستشفي الجامعي انه سيتم تدريب الاطباء والتمريض والفنيين علي كيفيه اغلاق الثقب بين البطينين في الاطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنتين إلى ١١ سنة.

 

وسوف يستخدم جهاز سدادة متعددة الأغراض MFO Konar الجديد والذي سوف يتم استخدامه أول مرة بسوهاج ويمتاز هذا الجهاز انه يوجد في مقاسات مختلفة تلائم حجم ومكان الثقوب المختلفة ويوفر علي الأطفال جراحة القلب المفتوح بمضاعفاتها وخطورتها

سوهاج مستشفي عمليات جامعه السيسي جامعة سوهاج

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