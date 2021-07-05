عاصم فرج يحذر من استخدام محجبات الشمس القديمة وإن كانت صلاحيته لم تنته

حذر الدكتور عاصم فرج ، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل ، من استخدام واقي الشمس القديم ، الذي تم فتحه العام الماضي ، وحتى وإن كانت صلاحيته لم تنته.

وأوضح الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه لـ برنامج " " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن المشكلة تكمن في التأكسد الذي يحدث لواقي الشمس ، نتيجة عدم استعماله لفترة طويلة ، ناصحا باستخدام واقي شمس يصلح لجميع أفراد العائلة.

ولفت " فرج " إلى أن الاختيار السليم لـ واقي الشمس ، هو الذي يكون مكتوبا عليه " +50" ، وعدم تركه مفتوحا للهواء .

وتابع أن كمية استخدام واقي الشمس تعتمد على مدى إصابة الشخص بأمراض تزداد مع تعرضه لأشعة الشمس والضوء.

بلاش سبايسي.. نصائح عاصم فرج للمقبلين على الزواج

حذر الدكتور عاصم فرج، استشاري الجلدية، العرائس الجدد من تجربة خلطات تجميلية جديدة، قبل الفرح بمدة قصيرة، معقبا: "محدش يلعب في مخك ولا صحبتك ولا قريبتك" .

وأضاف الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه بـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 : مدام معملتيش الحاجة قبل كدة بلاش تجربيها قبل الفرح، حتى لو حمام مغربي مختلف عن العادة ، تجنبا للحساسية.