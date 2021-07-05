رئيس جامعة الأزهر في مؤتمر صحفي : لا أحب الظهور الإعلامي .. وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل منسوبي الدراسات العليا .. وإنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية

رئيس جامعة الازهر

- نجحنا في ترك بصمة إيجابية بالأفعال لا بالأقوال

- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل منسوبي الدراسات العليا لتيسر على الباحثين

- تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية

نائب رئيس جامعة الأزهر:

إطلاق قافلتين طبيتين إلى تشاد والنيجر بعد عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه تولى مهام رئاسة جامعة الأزهر ليعمل ويترك فيها بصمة بالأفعال لا الأقوال.

منوها أنه لا يحب الظهور الإعلامي ويحب العمل على أرض الواقع.

وقال رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنجازات جامعة الازهر، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن جامعة الأزهر بذلت جهودا كبيرة لمواكبة جهود الدولة لإعادة الإعمار وتصحيح المسار.

وأشار إلى أن اليوم تفتتح جامعة الأزهر وحدات جديدة للطاقة الشمسية لتكون نواة فيما بعد للاستغناء عن الكهرباء، وكذلك وحدة البيانات والداتا سنتر واحد مراكز الاختبارات الإلكترونية.

وذكر ان جامعة الأزهر حافظت على مستندات كل منسوبي الجامعة، وكذلك انشاء قاعدة بيانات شاملة لكل منسوبي الدراسات العليا لتيسر على الباحثين معرفة الموضوع الذي يتقدمون به في رسالة الماجستير او الدكتوراه، تم تسجيله من قبل ام لا.

وأوضح أنه سيتم اليوم افتتاح القاعة الجديدة بكلية الإعلام وكذلك الاستوديو الإذاعي لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون لتدريب الطلاب داخل كلية الإعلام.

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل مبنى الجامعة الرئيسي والمداخل الرئيسية إلى مبنى بيئي متكامل كدعم من المنتدى المصري للتنمية المستدامة .

وقال المحرصاوي إن تحويل إنارة المباني والشوارع للعمل بالطاقة الشمسية، وتكثيف زراعة الأشجار الخضراء بحرمها الجامعي، يأتي ضمن توجهات الدولة في توفير الطاقة، ويسهم في تخفيض النفقات ويعمل على إنشاء مكان صحي، مقدماً الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجهات المشاركة معها التي أنجزت في الانتهاء من هذا المشروع وتركيب الخلايا الشمسية خلال فترة وجيزة.

كما تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عمليات التطوير في قسم الأرشيف وحفظ الملفات بالجامعة، مؤكدا أنه جار الانتهاء من تطوير القسم لتواكب مع متطلبات العصر وفق أحدث النظم في الأرشفة.



وأوضح المحاسب مجدي أبوسكين أمين عام الجامعة أنه يجري الآن استبدال النظام الأرشيفي القديم بنظام إلكتروني يسهم في إنجاز العمل وبدأنا في وضع كافة الملفات في أجهزة حديثة مزودة بأجهزة تكنولوجية بمجرد الضغط على رقم الملف يتم الوقوف عليه، وتجهيزه، وقد تم تكليف الدكتور حسن حسني مدير عام الشئون الإدارية وحسن الشرقاوي مسئول الملفات بمتابعة التجهيزات واستمرار الخدمة لأعضاء هيئة التدريس لحين الانتهاء من التجهيزات.



ومن جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت مواجهة أزمة كورونا دون أن يتأثر الاقتصاد بهذه الأزمة.

وأضاف محمود صديق، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، للإعلان عن إنجازات جامعة الأزهر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حولت محنة كورونا إلى منحة واستقبت الأحداث فيها فكانت شتى المؤسسات تستعد أولا بأول لأي طوارئ في أزمة كورونا فكانت الحلول موجودة دائما.



وأشار إلي أن جامعة الأزهر قدمت حوالي 1400 طبيب إلى وزارة الصحة للمساهمة في احتواء أزمة كورونا تم انتشارهم في عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

كما وافق رئيس الجمهورية على تعيين دفعات جديدة من الأطباء بواقع 2500 طبيب جديد.

وأوضح أن جامعة الأزهر استقبلت 3750 مواطن من العائدين من الخارج، وذلك في المدن الجامعية التابعة لها.

وأكد أن مستشفيات جامعة الأزهر الستة شهدت نهضة وطفرة في مستوى البنيات التحتية ومستوى التحول الرقمي.

وذكر ان أطباء جامعة الأزهر، لا يقتصر دورهم فقط داخل مصر في القوافل الطبية، منوها انه من حرص القيادة السياسية يتم ارسال قافلتين كل عام إلى دولتين من الأكثر احتياجا في الخارج بواسطة أطباء جامعة الأزهر، منوها انه سيتم ارسال قافلتين إلى دولتي تشاد والنيجر بعد عيد الأضحى المبارك.



وأكد أن اكبر قافلة غذائية وجهت إلى غزة كانت من الأزهر الشريف. وكانت تحمل 150 طن من المواد الغذائية.