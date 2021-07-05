رياضة البرلمان: الزيارات الميدانية ليست شكلية ووزارة الشباب حققت انجازات استثمارية كبيرة

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من مراكز الشباب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية ، وذلك في إطار جولتها الميدانية التي تستغرق 3 أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلي ٣ مليار جنيه، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجهوده في ذلك المجال.

وأضاف: النواب والحكومة يكملون بعض بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية، مشددا علي أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها ، ومتابعة مايتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة.

وأكد أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها ايجاد حلول عاحلة للمشكلات الامر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك ، بضرورة انشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية ، والتي يتبعها 60 عزبة وتابع كما طالبت اللجنة بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة أبو حماد.

وطالب النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب ، الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية ، واستبدالها بمساحات أكبر وإنشاء ملاعب ومراكز شباب علي أحدث مستوي عليها ، دون تحمل الوزارة أي نفقات مالية، مطالبا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة.

وشدد سويلم، علي ضرورة تقديم الحكومة باصدار توجيهاتها ، باستخدام الاراضي التابعة لوزارات الاوقاف والري ، والزراعة وغيرها من الأراضي الحكومية غير المستغلة ، لإقامة مراكز شباب عليها ، لافتا إلي أن مركز شباب أبو حماد سيطبق تجربة استثمارية كبيرة ، من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي ، وقاعة أفراح ، وذلك بعد أن توقف المشروع منذ 10 سنوات.

من جانبه ، قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز ابو حماد ، فرصة لمتابعة متطلبات المواطنين علي أرض الواقع ، وهو ما سيساهم في تذليل أي عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية.

وأوضح فؤاد أباظة ، أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنين ، وهو سرعة حل أي مشكلة تواجههم ، مشيدا بالانجازات الكبيرة التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية .

من جانبها طالبت النائبة إيمان العجوز ، مسئولي وزارة الشباب ، خلال زيارة اللجنة مركز شباب أبو حماد ،بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في ممارسة الرياضة ، وهو ما عقب اليه الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية ، بوجود عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة ، إلي جانب وجود عدد من الالعاب الأخرى التي تعمل علي جذب المرأة للمارسة الرياضة .

من جانبه طالب النائب حسام غالي ، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، بوضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح استفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفد ، وعدم اقتصارها علي اعضاء مراكز الشباب فقط ، خاصة أن المستثمر يسعي إلي توسيع قاعدة العملاء وهو ما يتحقق من خلال تصيميم المشروعات بشكل يساعد علي خدمة غير الاعضاء أيضا .

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ،والنائب فؤاداباظة وكيل لجنة الشئون العربية ، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وحسام غالي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .