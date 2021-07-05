إحالة عصابة للمفتي بتهمة قتل مواطن بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بإحالة أوراق تشكيل عصابى مكون من سيدة وستة رجال، لقيامهم بقتل تاجر من قرية تلراك مركز أولاد صقر وسرقة سيارته، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم وحددت المحكمة جلسة 7 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من صيدلي بوصول، والده" أحمد ال " 55 سنة تاجر إطارات سيارات مقيم قرية تل راك دائرة مركز أولاد صقر، للمستشفى العام جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية من قبل مجهولون بطريق "تل راك سمعان" دائرة مركز كفر صقر.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلي قيام تشكيل عصابى تتزعمه سيدة ويضم 6 من العناصر الإجرامية، بارتكاب الواقعة، وقيامهم بقتل المجني عليه وسرقة سيارته، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 22816 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة كفر صقر التى أصدرت قرارها المتقدم.