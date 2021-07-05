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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا.. اختطاف 140 طالبًا بعد هجوم مسلح على مدرسة داخلية

نيجيريا
نيجيريا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن مسلحين اختطفوا 140 طالبًا من إحدى المدارس الداخلية شمال غرب نيجيريا، وفقًا لما ذكره مسؤول رفض ذكر اسمه.

وشهدت نيجيريا الفترة الماضية، موجة من عمليات الاختطاف ينفذها مسلحون للحصول على فدية، خاصة اختطاف الأطفال من المدارس.

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يذكر أن الشرطة النيجيرية، أعلنت أمس الأحد، أن مسلحين، اختطفوا 8 أشخاص من مستشفى في شمال غرب البلاد.

وقالت الشرطة، إن مسلحين اختطفوا ما يصل إلى 8 أشخاص من بينهم رضيع لممرضة عمره عام واحد من مسكن موظفي مستشفى في شمال غرب نيجيريا بينما هاجم مسلحون آخرون في ذات الوقت مركزا قريبا للشرطة.

وأوضح أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الهجوم على مركز الشرطة كان بمثابة إلهاء فيما هاجمت مجموعة أخرى مهاجع العاملين في المركز الصحي".

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