عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحفاظ على البشرة .. جربي هذا الماسك وودعي التجاعيد

تجاعيد الوجه
تجاعيد الوجه

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس، مثل الوجه والعنق واليدين والساعدين.

ويساعد الإفراط في مكافحة (OTC) كريمات البشرة التي تحتوي على فيتامين (أ)، والمواد المضادة للأكسدة، وبروتين يسمى الكولاجين يمكن أن تقلل من التجاعيد وحتى من نسيج الجلد واللون، لذلك قبل أن تبحثي عن علاج طبي، قد ترغبين في تجربة العلاجات المنزلية، والتي ثبت علميًا أن بعضها يحسن مظهر التجاعيد.

أفضل الماسكات للحفاظ على البشرة من التجاعيد

الصبار

الصبار له خصائص علاجية عديدة، وهناك دراسة أجريت عام 2008 تشير إلى أن اتخاذ هلام الصبار يوميا يؤدي إلى خفض كبير في ظهور التجاعيد في 90 يوما فقط.

في مكان آخر وجد العلماء أن وضع جل الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والبشرة الرطبة.

 

هيغير بشرتك .. جربي ماسك الشوكولاتة للتفتيح

جربي ماسك القرفة والعسل لعلاج حب الشباب

 

قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد.

يوصي الخبراء بتطبيق معجون الموز على الجلد: اهرسي ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة، ضعي طبقة رقيقة من عجينة الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

التجاعيد الصبار الموز ماسك للتجاعيد حماية البشرة

ترشيحاتنا

الري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق سيخلق توترا.. فيديو

اكتشاف 5 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

حسام البدري يطمئن على البرنامج التأهيلي لـ تريزيجيه عقب جراحة الصليبي

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

الرى تكشف موقف مصر بعد خطاب إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.. فيديو

كسر فى عظام الوجه.. إصابه قوية لـ نجم الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

بعد 8 أشهر تحقيقات.. إحالة المتهم باغتصاب وقتل طفل أوسيم للمحاكمة

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

بعد إعلان إثيوبيا بدء عملية ملء السد..مصر تتعهد بالرد في هذا التوقيت

سهرة حمراء.. إعدام طالب الشرطة المفصول وصديقته في جريمة جثة الصحراوي

الملء أمر واقع.. بيان سوداني جديد بشأن سد النهضة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ