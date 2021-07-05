للحفاظ على البشرة .. جربي هذا الماسك وودعي التجاعيد

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس، مثل الوجه والعنق واليدين والساعدين.

ويساعد الإفراط في مكافحة (OTC) كريمات البشرة التي تحتوي على فيتامين (أ)، والمواد المضادة للأكسدة، وبروتين يسمى الكولاجين يمكن أن تقلل من التجاعيد وحتى من نسيج الجلد واللون، لذلك قبل أن تبحثي عن علاج طبي، قد ترغبين في تجربة العلاجات المنزلية، والتي ثبت علميًا أن بعضها يحسن مظهر التجاعيد.

أفضل الماسكات للحفاظ على البشرة من التجاعيد

الصبار

الصبار له خصائص علاجية عديدة، وهناك دراسة أجريت عام 2008 تشير إلى أن اتخاذ هلام الصبار يوميا يؤدي إلى خفض كبير في ظهور التجاعيد في 90 يوما فقط.

في مكان آخر وجد العلماء أن وضع جل الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والبشرة الرطبة.

قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد.

يوصي الخبراء بتطبيق معجون الموز على الجلد: اهرسي ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة، ضعي طبقة رقيقة من عجينة الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.