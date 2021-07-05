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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيافة الأنبا بشارة يفتتح الندوات التكوينية للمرحلة الثانوية

نيافة الأنبا بشارة
نيافة الأنبا بشارة يفتتح الندوات التكوينية للمرحلة الثانوية

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، افتتح صباح اليوم، الندوات التكوينية للمرحلة الثانوية، بمنطقة رعايا أبوقرقاص غرب، وتشمل (بني عبيد، البربا، فانوس، الفقاعي، طنطاوي، وبلنصورة)، حيث افتتحت الندوات التكوينية بصلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالبربا.

كان في استقبال نيافته القمص بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، كما رافق نيافة المطران القمص إبراهيم شفيق، وكيل عام المطرانية، ولفيف من الآباء الكهنة. وألقى الأب الوكيل المحاضرة الأولى حول "روحانية الطقوس وأهميتها".

وفي كلمته، أكد نيافة الأنبا بشارة أن الشباب هم مستبقل الكنيسة، ولكي يفرحوا بحياتهم وإيمانهم عليهم أن يؤدوا كل عمل في وقته، ويضعوا كل شيء في مكانه، حتى يتفادوا الفوضى في الحياة والمشاعر والقرارات.
 

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الأنبا بشارة الأقباط الكاثوليك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك للمرحلة الثانوية كنيسة السيدة العذراء بالبربا القمص بيشوي حبيب المطران القمص إبراهيم شفيق

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