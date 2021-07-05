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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الأخطرعلى الأوعية الدموية.. الدالي: عدم الإفراط فب السكر والملح

صدى البلد

يتجاهل الكثير امراض الأوعية الدموية إلا في حالة ظهور أعراض خطيرة، وقدم الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة واستشارى القدم السكري،العديد من النصائح لتجنب أمراض الأوعية الدموية والتي تجعلك بصحة افضل. 

 

كما اشار الدالي في تصريحات صحفية غلي ان هناك عادات خاطئة يتبعها البعض لها تأثير خطير علي الصحة .

 

 أسباب أمراض الأوعية الدموية

أكد وليد الدالي على ضرورة الامتناع عن التدخين خاصة الذين يعانون من وجود التهابات شديدة فى الشرايين مع ضبط السكر.

 

وشدد الدالى، على أهمية الذهاب لطبيب الأوعية الدموية عند حدوث آلم في الشرايين، ناصحا بعدم الإفراط في السكر والملح لأنهما من أخطر الأشياء على الأوعية الدموية.

 

أضاف الدكتور وليد الدالى، أن الأوعية الطرفية من أكثر الأنواع انتشارا، ولكن معظم الناس لديهم قصور في جمع المعلومات عن الأوعية الطرفية، مشيرا إلى أن أمراض الأوعية ليست مقصورة على الأوعية الطرفية في القدم فقط.

 

ونصح استشاري أمراض الأوعية الدموية، بتجنب الأشخاص التدخين لأنه يسبب التهابات داخل الشرايين بجانب صعوبة نتائج القسطرة والعمليات لأنها أسوأ من السكر بدرجة عالية.

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