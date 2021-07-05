اخويا.. احمد فهمي برفقة محمد نور من امام البحر

نشر المغني والممثل احمد فهمي عضو فريق واما صورة جديدة له من عطلته الصيفية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات انستجرام.

وظهر احمد فهمي في الصورة برفقة المطرب محمد نور، من امام البحر، وعلق علي الصورة قائلا : اخويا .

يذكر ان احمد فهمي عضو فريق واما نشر صورة جديدة له مع زوجته وأم أولاده المغنية والمذيعة أميرة فراج على حسابه بتطبيق انستجرام تعبر عن عودة العلاقة بينهما بعد أشهر من شائعات الانفصال.

وظهر احمد فهمي وأميرة فراج في صورة رسمية وانهالت عليهما التعليقات من متابعيه وزملائهما وأصدقائهما ومن بينهم محمد نور أقرب أعضاء فريق واما للممثل والمغني الشهير، متمنيين لهما السعادة.



وفي مارس الماضي نشرت عدد من المواقع الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي أنبا وشائعات حول انفصال أحمد فهمي عن زوجته وأم أولاده أميرة فراج بعد إلغاء متابعة بعضهما على حساباتهما بتطبيق انستجرام.

وزاد من حدة الشائعات تجاهل أميرة فراج تهنئة زوجها عبر حسابها كالمعتاد بعيد ميلاده في الوقت الذي حرص فيه أصدقائه على مساندته وتهنئته في ذلك اليوم.

ومنذ حوالي شهر عاد احمد فهمي لمتابعة أميرة فراج على تطبيق انستجرام، وفي مايو الماضي نشر صورة لهما مع ابنيهما وعلق عليها قائلا:" العائلة".

ووقع أحمد فهمي في حب زوجته أميرة فراج وهي في سن صغيرة أثناء غنائها في الأوبرا، وتزوج منها مبكرا وأنجب ولدين.

واعتزلت أميرة فراج الغناء والظهور الإعلامي حتى عادت مرة أخرى لممارسة عملها وتقديم أغاني وبرامج تلفزيونية لكنها اختفت من جديد.

وتعرض احمد فهمي من قبل لانتقادات بسبب زوجته بعدما صرح في حوار تلفزيوني وقال إنه منع زوجته من الغناء والظهور لغيرته عليها.

ودافعت أميرة فراج عن زوجها مؤكدة أن التوقف عن الغناء كان قرارها وحينما رغبت في العودة شجعها أحمد فهمي وساعدها على استكمال مسيرتها الفنية مرة أخرى.



وقدم أحمد فهمي مؤخرا عددا من الأدوار التمثيلية كان آخرها ظهوره في مسلسل الاختيار2 في رمضان الماضي، وبطولة مسلسل كل ما نفترق أمام ريهام عبد الغفور وأيتن عامر.

ويحضر أحمد فهمي حاليا لألبوم جديد بصحبة فريق واما الذي يجمع أصدقائه الثلاثة محمد نور وأحمد الشامي ونادر حمدي.