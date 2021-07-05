انطلاق فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، مشروع مسار لتدريب ريادة الأعمال و الذى تنفذه منظمة إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية بالتعاون مع كلية الزراعة بـجامعة جنوب الوادي ، في الفترة من ٥ إلي ٦ يوليو.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور عصام عبد الهادى، عميد كلية الزراعة، و الدكتور هاني السلامونى، رئيس قطاع البرامج التنموية في منظمة إنرووت للتنمية، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب والخريجين.



و عبر رئيس الجامعة، عن سعادته بكلية الزراعة والمستوى التعليمي المتميز الذى تقدمه و الذى ينعكس بدوره على جودة خريجي الكلية، مشيراً إلى تطبيق مقرر ريادة الأعمال على كل طلبة الجامعة طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات و بما يتسق مع رؤية مصر 2030.



و أكد رئيس الجامعة، أن ريادة الأعمال أحد توجهات الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية و على سعى الجامعة دائماً الى تقديم التدريب و التأهيل اللازم لطلابها والحرص على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات و الهيئات و العمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية و سوق العمل و تمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي، مطالباً الطلاب بالاستفادة القصوى من التدريب.



وأكد الدكتور عصام عبدالهادى، عميد كلية الزراعة، على دعم رئيس الجامعة غير المحدود لكلية الزراعة في كافة المجالات وأشار إلى أهمية التدريب للطلاب فهو فرصة للابتكار وخلق فرص عمل مناسبة في المستقبل.



وأشار الدكتور هاني السلاموني،

رئيس قطاع البرامج التنموية في منظمة إنرووت للتنمية، إلي أن المشروع يستهدف التدريب على مبادىء ريادة الأعمال لتعزيز المشروعات الناشئة و متناهية الصغر و الصغيرة والتوعية بريادة الأعمال وسط طلاب و خريجي الجامعة والمساعدة في خلق فرص عمل لائقة لشباب محافظة قنا، معبراً عن تطلعه لإنشاء حاضنة أعمال للمشروع بجامعة جنوب الوادي قريباً.



يذكر أن برنامج مسار لريادة الأعمال صممه خبراء إنرووت للتنمية بهدف تعزيز قطاع المشروعات الناشئة و ربطها بالأسواق و التوعية بريادة الأعمال و تنسيق الجهود المبذولة في مجتمع ريادة الأعمال في محافظات جنوب صعيد مصر اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

افتتاح مشروع مسار بجامعة جنوب الوادي

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