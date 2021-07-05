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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. ميار شريف تشارك في بطولة باشتاد بالسويد للتنس

ميار شريف
ميار شريف

تشارك اللاعبة ميار شريف بطلة مصر في التنس والمصنفة 117 عالمياً، غداً الاثنين، في بطولة باشتاد بالسويد، حيث تعتبر ميار شريف المصنفة الثالثة في هذه البطولة. 

وتستعد فتاة مصر الذهبية، لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس. 

وتوجت ميار شريف، بفضية بطولة مونبيليه الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

 يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 119 عالميا في تصنيف محترفات التنس. 

واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها في مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر في أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت في فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضي.

 

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