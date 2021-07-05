القومي لثقافة الطفل يقيم حفلات توقيع أحداث إصداراته لعام ٢٠٢١

تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 والتي تقام تحت شعار «في القراءة حياة» وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، أقام المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف صباح أمس الأحد بمقر المركز بمدينة الفنون بالهرم أولى حفلات توقيع كتاب "حكايات روسية" ترجمة الدكتورة سامية توفيق، رسوم الدكتورة مها إبراهيم، أدار اللقاء الدكتورة صفية عرفات مدير عام بحوث ثقافة الطفل، الباحث أحمد عبد العليم، وتمت إذاعة الحفل أون لاين على قناة المركز القومي لثقافة الطفل باليوتيوب.



وتستمر حفلات التوقيع على مدار الأسبوع فاليوم الأثنين يقام حفل توقيع لكتاب "حكايات البحر" تأليف ورسوم الفنان محسن عبد الحفيظ، ويوم الثلاثاء كتاب "الملك المغرور والأمير المسحور" تأليف هناء رفعت، رسوم د.ناصر حامد، ويوم الأربعاء كتاب "الحمار ..أبو الأفكار!" تأليف السيناريست وليد كمال، رسوم الفنان أحمد جعيصه، ويوم الخميس كتاب "فنان البساطة والدهشة" إعداد الفنان والكاتب الصحفي أحمد عبد النعيم.



جديد بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل قد أصدر 43 كتابا جديدا تنوعت بين الكتب البحثية والمجلدات والرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل، وتباع جميع إصدارات المركز في جناح صندوق التنمية الثقافية، بصالة 3 الجناح B5، كما توجد الإصدارات بمنفذ الأوبرا ومنفذ سور أكاديمية الفنون.