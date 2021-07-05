حسين لبيب يكشف آخر مستجدات زمالك 6 أكتوبر وشركة الكرة.. فيديو

تحدث الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك عن آليات تنمية موارد القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

قال حسين لبيب خلال حوار تليفزيونى مع الإعلامى إبراهيم عبدالجواد عبر قناة “ أون تايم سبورتس" اليوم قائلا : فى مقدمة الآليات لتنمية موارد النادى هو مشروع إنشاء فرع نادى الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتدشين شركة كرة القدم واللذين سيدران عوائد مالية كبيرة للقلعة البيضاء .

وعن فرع نادى الزمالك بمدنية 6 أكتوبر كشف لبيب أن المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور سدد قيمة الأرض بالكامل والبالغة 129 فدانا.

وكشف لبيب أن اللجنة الحالية فوجئت بقرار من وزارة الإسكان بسحب الأرض لعدم تحقيق نسبة البناء المقررة عليها مما جعل اللجنة تتصل بالمهندس عاصم الجزار المسئول فى الوزارة للتأكيد على رغبة النادى فى البناء على الأرض .

وأكد أن هناك اتصالات تمت مع 3 جهات لتنفيذ حلم مشروع فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر وسيكون هناك أفكارا تدر عوائد مالية كبيرة ليس فقط من الإشتراكات .

وعن شركة الكرة .. قال لبيب إننا نعمل على هذا الملف بإحترافية شديدة وسيظهر للنور قبل نهاية العام الحالى بجانب أفكار تسويقية كبيرة واستعادة حقوق النادى التسويقية .

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية للزمالك عن جلسة مرتقبة مع المسئولين عن قناة الزمالك لكى تساعد من خلال أفكار بناءة فى تمويل النادى ماليا بأفكار تسويقية .

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احترامه لقرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقررا لها اليوم الإثنين في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الثالث من أغسطس المقبل.

وقال المدير الفني إن الفريق كان قد استعد للقاء جيدا ولكن الاستعدادات ستختلف خاصة أن الزمالك سيفتقد لخدمات الرباعي: محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور ومحمد عبد السلام في الفترة المقبلة لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي .

كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد بجدية لكل المباريات المتبقية في الموسم الحالي.

وتمنى المدير الفنى للزمالك التوفيق للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو

كما كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون أنه قرر منح لاعبي الزمالك راحة 11 يوما ابتداء من اليوم الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أضاف المدير الفني للزمالك أن الفريق سيخوض تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.