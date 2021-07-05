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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من فطريات سوداء إلى إصابة الرئة.. اختلافات بين موجة كورونا الأولى والثانية والثالثة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

اختلفت الموجة الثانية والثالثة من فيروس كورونا عن الموجة الأولى من نواح كثيرة، وكانت الأعراض مثل السعال الجاف والحمى وضيق التنفس متطابقة في كلتا الحالتين، ولكن كان هناك أيضًا عدد قليل من الإضافات التبعية في الحالة الثانية، مثل التهابات العين، ومشاكل السمع، وعدوى الفطريات السوداء.

إليك بعض الميزات والأعراض الغريبة التي جعلت الموجة الثانية والثالثة أكثر صعوبة من المرة الأولى وفقا لموقع timesofindia

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كانت الحمى والسعال الجاف والتعب من الأعراض الأساسية للعدوى في كلتا الحالتين من فيروس كورونا.

شهدت العديد من الولايات في الهند زيادة في حالات الفطريات السوداء بين أولئك الذين يتناولون المنشطات وكانوا يعانون من مرض السكري غير المنضبط.

يُعتقد أن أعراض الموجة الأولى من الفيروس التاجي تشبه أعراض الأنفلونزا، كانت هناك بعض العلامات في العلامة الثانية التي لا علاقة لها على الإطلاق بقضايا الجهاز التنفسي ولا تزال لغزا لم يتم حله لجميع الخبراء. 

في بداية الوباء، كان كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كان معدل الإصابة أقل بين البالغين بين 25-50 سنة، اعتبر الأطفال فقط حاملين للفيروس ولم يصابوا إلى في حالات نادرة.

ومع ذلك في الموجة الثانية من فيروس كورونا الناجم بشكل رئيسي عن متغير دلتا، كان الجميع معرضين للخطر بشكل متساوٍ، أصيب عدد كبير من البالغين بل وفقدوا حياتهم، ولم يكن الأطفال آمنين وعانوا من أعراض خفيفة.

حتى أن العديد من الأطفال شهدوا أعراض ما بعد كورونا COVID مثل متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (PIMS). لكن معدل الوفيات كان منخفضًا بين الأطفال.

كشفت دراسة أجريت في شمال الهند لفهم شدة الفيروس التاجي كورونا أن العدوى أدت إلى زيادة شدة الموجة الثانية مقارنة بالموجة الأولى، تم نقل المزيد من الأشخاص إلى المستشفى بعد أن اشتكوا من الإصابة بضيق التنفس وحتى معدل الوفيات كان مرتفعًا بين الشباب.

جمع الباحثون بيانات أكثر من 14000 (الموجة الأولى) و 15000 (الموجة الثانية) من المرضى الذين يعانون من كورونا COVID من 10 مستشفيات لمقارنة نمط العدوى. 

وكشف أن الحالات الشديدة شكلت 39.4٪ من المرضى في الموجة الثانية، مقابل 32.7٪ في الموجة الأولى، علاوة على ذلك، كان المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة أكثر تأثراً في الحالة الثانية، وتم إبقاء المزيد من المرضى على دعم الأكسجين لعدة أيام بعد دخولهم المستشفى بسبب شكاوى من ضيق التنفس.

كورونا فيروس كورونا التهابات العين مشاكل السمع عدوى الفطريات السوداء

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