انزلقت قدماه .. مصرع طالب بإحدى ترع الدقهلية
لقى طالب مصرعه غرقا بإحدى الترع بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود إشارة من مركز شرطة السنبلاوين بورود بلاغ من بعض الأهالى، بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة أبو القـراميط المارة أمام قرية " أبو القراميط " دائرة المركز .
وبانتقال الضباط وقوات الانقاذ النهرى تبين إنتشال الجثمان بمعرفة الأهالى وبالفحص تبين
أن الجثمان لمحمود ع س ١٢ عاما طالب بالصف الأول الإعدادى ، ومقيم قرية " أيو القراميط " دائرة المركز وتم نقله إلى منزل لويه .
وبسؤال والده مقيم بذات القرية ، قال إن نجله يعانى من إعاقة بالقدم اليسرى، حيث قرر بأنه أثناء عودته من أرضه الزراعية الكائنة بذات القرية ، وبرفقته نجله " المتوفى " وأثناء سير نجله بجواره على شاطئ الترعة ، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه ، ولدم إجادته السباحة توفى غرقا بها، مضيفا أنه قام بالإستعانه بالأهالى فى إنتشال نجله من المياه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .