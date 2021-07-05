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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بتربية بنها عن محو الأمية فى شبين القناطر ضمن حياة كريمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت كلية التربية بجامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة وحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية ، ندوة عن مساهمة الكلية فى مشروع محو الأمية بقرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة.

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جاء ذلك بحضور فادي سالم المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، وأشرف بدوي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة القليوبية والدكتور عبد الحميد شعلان مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ووكلاء كلية التربية.
وقال الدكتور جمال سوسة ان الندوة استهدفت التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك التعرف بدور الكلية في المساهمة في محو الأمية بقرى شبين القناطر وذلك فى إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها لخدمة أهالى محافظة القليوبية من خلال تنظيم القوافل المجتمعية والمشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وأضافت الدكتورة ايمان عبد الحق ان الكلية قامت بتدريب ٣٧ من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية للقيام بتدريب طلاب الكلية وخريجيها للعمل في مجال محو الأمية ، وكذلك تدريب ٢٥ طالبا على محو الأمية وتعليم الكبار، وسيتم إعادة التدريب للطلاب والخريجين راغبي المشاركة في ذلك المشروع القومى
من ناحية اخرى وجه مجلس جامعة بنها فى جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر الى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر خلال الفترة الماضية.
وقال "الجيزاوى" انه مع انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية استعدت جامعة بنها من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في المبادرة وذلك بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية ، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، مشيرا الى انه تم إطلاق جولات لرصد احتياجات القرى ومتطلبات تنميتها من أجل توظيف إمكانيات جامعة بنها في تحقيق هذه الاحتياجات على أرض الواقع.
من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة بنها والكليات قد وضع آلية المشاركة في مبادرة حياة كريمة ، لتطوير قرى مركز شبين القناطر من خلال تنظيم قوافل طبية ، وبيطرية ، وزراعية ، وإرشاد صحي ، ورصد للملوثات البيئية وتثقيفية للأهالي بقرى المبادرة بجانب إطلاق قوافل رياضية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية.
واضاف "سوسة" أنه تم تحديد دور الكليات والقطاعات للمشاركة في المبادرة والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتجميل مداخل القرى من خلال كليات الهندسة والتربية النوعية وطلاب كلية الفنون التطبيقية الذين قاموا بمجهودات عظيمة ضمن مشروعات تخرجهم هذا العام ، كما شاركت كلية التجارة بندوات عن المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى ، مشيرا الى ان الفترة الماضية قد شهدت تنظيم حملات طرق أبواب وقوافل متنوعة شارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمختلف كليات الجامعة.

بنها شبين القناطر مبادرة حياة كريمة مجلس جامعة بنها محافظة القليوبية المبادرة الرئاسية

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