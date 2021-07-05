الحجز من المنزل.. مواعيد قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في عيد الأضحى

بدأت هيئة السكة الحديد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المجدولة، حيث يتم طرح مقاعد القطارات المكيفة وطرحت الهيئة ، مقاعد القطارات المكيفة التي ستتحرك يوم 14 يوليو المقبل الموافق 4 ذو الحجة، كما طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك 15 يوليو الموافق 5 ذو الحجة.

كما طرحت هيئة السكة الحديد، الجمعة ، مقاعد قطارات عيد الأضحى التى ستتحرك يوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة، والسبت المقبل تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة.

كما تطرحت السكة الحديد الأحد مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، واليوم الأثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.

وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا.

ويتم حجز التذاكر بدء من الساعة 7.30 صباحا، بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي.

القطارات الإضافية فى عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات إضافية ومخاصيص بعربات مكيفة ، وروسى ، وتحيا مصر ، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومى بإجمالى عدد 131736 مقعد يومياً ، وذلك لخدمة أهالينا بالوجين القبلى والبحرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

والذى يأتى ضمن حرص الهيئة على توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب ، حيث تقرر إعتباراً من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالى ، كما سيتم إعتباراً من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى ، ويتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى ، كما تقرر إعتباراً من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى ، كما سيتم يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى ، حيث يتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى .



وأشارت الهيئة أنه سيتم تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة /أسوان خلال الفترة من 17-19/7/2021 ، وقطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك ، حيث يتم صرف التذاكر الخاصة بهم يدوى لتلبية رغبات السادة المسافرين .



ومن ناحية أخرى سيتم تشغيل عدد 4 قطارات مخاصيص روسى خلال الفترة من 13-31/7/2021 ، حيث يتكون كل قطار من عدد 11 عربة كالأتى :



تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من 13/7/2021 وحتى يوم30/7/2021 ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09.10 يصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم ، كما سيتم إعتباراً من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم ، وتقرر أيضاً تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من ليلة 13-14/7/2021 وحتى ليلة 30-31/7/2021 ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00.45 يصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم ، كما سيتم خلال الفترة من ليلة 14-15/7/2021 وحتى ليلة 31/7-1/8/2021 تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم ،كما سيتم خلال يوم 17/7/2021 ويوم 26/7/2021 تشغيل عدد 6 قطارات تحيا مصر فى رحلتى الذهاب والعودة خدمة خاصة لأهالى النوبة.

القطارات أرقام 2030/2031 – 2036/2037 القاهرة / أسوان والعكس – وتشغيل القطارين أرقام 2032/2033 بين الاسكندرية / أسوان والعكس ، بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال يوم 15/7/2021 ويوم 25/7/2021 تشغيل عدد 2 قطار روسى ، وعدد 2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للإتحاد النوعى بين القاهرة / أسوان والعكس ، القطارات أرقام 2022/2023 – 2024/2025 وكذلك تشغيل قطارى 2028/2029 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة نادى أبو الريش وأخيراً قطارى 2026/2027 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى .

طرق حجز تذاكر عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حجز تذاكر عيد الأضحى متاح قبل ميعاد السفر بـ 14 يوم على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي حيث يتم الفتح على جميع القطارات المكيفة بالوجه القبلي لأعمال الحجز المسبق صباح اليوم التالي في تمام الساعة 7.00 صباحاً ، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر وأبلكيشن الحجز تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسة 20% من المقاعد المكيفة ، وذلك بناءا على توجيهات معالى الفريق وزير النقل لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة .

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب حرصهم على الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطات لركوب القطارات من مصادرها المعتمدة وذلك لحفظ حقوقهم وعدم التعرض لدفع قيمة التذكرة مضاف إليها الغرامة المقررة ، حيث تم التنبيه على جميع الجهات الرقابية بالهيئة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بضرورة مراجعة تذاكر السفر بالأبواب والإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالمحطات وداخل القطارات من حيث إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير اليومى وإلتزام الركاب بإرتداء الكمامة وعدم التدخين بالمحطات أو داخل القطارات حفاظاً على السلامة العامة والهيئة تتمنى لجمهورها سلامة الوصول .

للتواصل :

الخط الساخن : 15047

أرقام تليفونات الدعم الفنى للشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الانترنت

رقم واتس : 01095444407

لينك الموقع الرسمى للهيئة

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

لينك تطبيق الهاتف المحمول

ENR MOBILE APPLICATION

https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf&hl=ar&gl=U

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى

أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5.30 صباحا وينتهى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالى.

وتعمل شركة المترو يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.30 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.