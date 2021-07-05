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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزهور يعلن تطبيق " التحول الرقمى " في اشتراكات العضوية 2022

الدكتور محمد الدمرداش
الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور

أعلن الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أنه فى إطار سعى النادى لتحديث أنظمة العمل به وتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى والأخذ بجميع التطورات المالية التى سوف يستفيد منها أعضاء الجمعية العمومية للنادى، فقد تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إنشاء بنية تحتية رقمية لميكنة العضوية ابتداء من تجديد العضوية لعام 2022.


قال رئيس نادى الزهور أن الاتفاق يشمل تحديث نظام الدخول للنادى عبر بوابات الكترونية مميكنة لمقر مدينة نصر وفرع التجمع الخامس ومرتبطة الكترونيا بنظام إدارة العضوية، مشددا على أنه سوف يتم منح جميع أعضاء الجمعية العمومية بطاقات دفع الكترونى لدخول النادى والاستفادة بمزايا هذه البطاقات واستخدامها فى سداد الاشتراكات للأنشطة المحتلفة داخل النادى فضلا عن سداد المشتريات داخل النادى وخارجه.


أضاف الدمرداش أن الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد يشمل توفير الهيئة رعاية ودعم مادى لبعض الفرق الرياضية بالنادى وهو ما يساعد مجلس الإدارة على تخفيف الأعباء المالية الباهظة التى تتكبدها خزينة النادى كل عام، مؤكدا على أن الأعضاء سوف يحصلون على بطاقات العضوية الجديدة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يوليو الجارى على أن يتم تسليم بطاقات الدفع الالكترونى فور ورودها من جانب هيئة البريد.


شدد رئيس نادى الزهور أنه يحاول مع مجلس الإدارة دائما السعى وراء البحث عن حلول ابتكارية جديدة يمكن من خلالها توفير كافة سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية الذين يتمتعون بقدر عال من الوعى والرقى كونهم يمثلون قوة الدفع الحقيقية لمجلس الإدارة منذ توليه المسئولية.

الزهور نادي الزهور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور مدينة نصر فرع التجمع الخامس هيئة البريد

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