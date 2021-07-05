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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلاش بحشو الفراخ مع الشيف يسرى.. فيديو

جلاش بحشو الفراخ
جلاش بحشو الفراخ

قدم الشيف يسري طريقة عمل “جلاش بحشو الفراخ”، خلال برنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين.

جلاش بحشو الفراخ:

نصف كيلو جلاش
نصف كيلو صدور دجاج شرائح
نصف كوب سمن
نصف كوب زيت

وفى سياق آخر، عرضت فضائية صدى البلد، فى برنامج سفرة و طبلية، طريقة عمل فراخ ترياكي:

مقادير عمل فراخ ترياكى:
ملعقة كبيرة زيت
2 معلقة صغيرة جنزبيل مفروم ناعم
2 معلقة صغيرة نشا 
 

وفى سياق آخر، فراخ كنتاكي من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير، ولكن لا تعلم الكثير من ربات المنزل طريقة إعدادها، ولهذا نقدم لكي اليوم بالتفصيل طريقة عمل دجاج كنتاكي.

المرحله الأولى :
محلول النقع 
2 دجاجة وزن كيلو مقطعة ٩ قطع ( وتكون فريش وصغيرة) 
ماء
نص كوب خل 
2 ملعة كبيرة سكر 
2 ملعقه كبيره ملح 
عصير نص ليمونه

المرحله الثانيه : 
لبن رايب( او حليب أو ماء) الأفضل لبن رايب
ملعقة صغيرة خل 
البهارات 
ملعقة كبيرة من ( بهارات فراخ/ بابريكا/ كركم / توم بودر 
بصل بودر/ زنجيبل/ فلفل أبيض/ كسبره ناشفه/ ملح 
زعتر )

المرحلة الثالثة 
دقيق (طحين) للتغليف ومعلقة صغيرة فانيليا بدون سكر 
وممكن نص ملعقة صغيرة فانيليا 
دقيق ذره أصفر 
نص بهارات المرحلة الثانية

الطريقة :
ننقع قطع الفراخ فى المرحلة الأولى ونعمل فتحات بالسكينة فى كل قطعة ونتركها على الأقل ساعتين ونغسلها ونصفيها جيدا
وفى بولة نظيفة نضع المكونات ونقبلها جيدا ونضيف قطع الفراخ ونغطيها وتدخل التلاجة ليلة كاملة 
وتحضر المرحلة الثالثة 
فى بولة نضع الدقيق ودقيق الذرة والفانيليا ونص البهارات 
ونقلبهم وننتشل أربع قطع من التتبيله ونضعهم فى الدقيق ونقلب بخفه بدون ضغط حوالى دقيقة ونضعهم فى طبق فيه ماء ثوانى ونطلعهم على الدقيق ونقلب بخفه لمده دقيقه حتي يتكون الكفر
ونقلى فى زيت كتيييير ويكون سخن ونقلى فى حلة أفضل.

“جلاش بحشو الفراخ تتبيلة جلاش صدور دجاج شرائح اخبار توك شو

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