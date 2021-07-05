طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

تعد اللحمة الضاني من الأكلات الرئيسية على السفرة في عيد الأضحى، كما يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحمة الضاني بالكثير من الطرق المختلفة الشهية واللذيذة، ومن أشهر أطباق اللحمة الضاني هو تقديمها مع البطاطس المشوية الغنية بالفوائد.

وإليكم طريقة تحضير اللحمة الضاني مع البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات اللحمة الضاني مع البطاطس



لحم كتف مسحب ححسب الوزن المفضل مقطّع إلى قطع متوسطة الحجم

5 حبات بطاطس ذهبية مقشرة ومفرومة خشنة (حوالي 1 كوب)

5 حبات جزر مقشرة ومفرومة خشنة

3-4 فصوص ثوم مفرومة خشنة

2 كراث ، مقطع إلى مكعبات

1 ملاعق كبيرة من الأوريجانو المجفف (3 ملاعق كبيرة من الأوريجانو الطازج)

1 ملعقة كبيرة بقدونس مجفف (3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج)

2 غصن من إكليل الجبل الطازج

1 غصن زعتر طازج (1 ملعقة صغيرة مجففة)

2 ورق الغار

2-4 ملاعق صغيرة ملح البحر ، أو حسب الرغبة

1-2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 كوب مرق أو ماء

طريقة تحضير اللحمة الضاني بالبطاطس



1. سخن الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت.

2. استخدم منشفة ورقية لتجفيف اللحمة الضاني، إذا كنت تستخدمين تحميصًا كاملًا ، اقطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

3. في مقلاة كبيرة عميقة القاع ، ضعي اللحم ثم غطيه بالبطاطس والجزر والثوم والكراث، نضيف الملح ثم كل الأعشاب الطازجة والمجففة، نرش اللحم بالملح ثم نرش زيت الزيتون. صب المرق في قاع المقلاة.

4. غطي الصينية وضعيها في منتصف الفرن، يُطهى لمدة 1.5 ساعة ، أو حتى تصل درجة حرارة اللحم إلى 165 درجة فهرنهايت على الأقل حتى يتحول لون اللحم إلى اللون البني ، قم بإزالة الغطاء واتركه يطهى لمدة 10-15 دقيقة إضافية.

5. اترك اللحم مغطى لمدة 10 دقائق قبل التقديم. استخدم ملعقة مثقوبة للتقديم على طبق إذا كنت تفضل عدم تقديمها مع السوائل.

6. كما يمكنك تقديم الأرز الأصفر أو الأبيض مع اللحمة الضاني والبطاطس بأضافة الصوص المفضل لديكم، أو تقديم المكرونة بالصلصة الحمراء التي تتناسب مع طبف اللحمة الضاني بشكل مميز، وتضيف مذاق شهي ولذيذ.