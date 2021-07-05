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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة عن نشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأئمة والدعاة بالإسماعيلية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات دورة السوشيال ميديا لنشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجميع  الأئمة والدعاة بأوقاف الإسماعيلية.

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وقال الدكتور صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الهدف من الدورة هو تطبيقات عملية في السوشيال ميديا بمختلف البرامج لجميع الأئمة والدعاة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لرفع كفاءة جميع الأئمة في مجال الحاسب الآلي والسوشيال ميديا لنشر الفكر المستنير.

 

وأشار "وكيل الوزارة"، إلي إن هذه الدورة جاءت من باب اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة وتنمية مهاراتهم الإعلامية وتثقيفهم لغزو عالم التكنولوجيا غزوآ دعويا معتدلا، وحاضر اليوم الدكتور عبد العليم عبدالله عبد العليم عضو المركز الإعلامي بالوزارة.

 

وأكد وكيل الوزارة على أن الأئمة جميعها علي استعداد تام للمشاركة في شتي المجالات لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الحنيف متمنيآ التوفيق للجميع.

الأوقاف الاسماعيلية السوشيال ميديا مديرية الأوقاف اخبار الاسماعيلية

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