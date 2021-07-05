رئيس الغرف التجارية: تعزيز الاستثمارات مع كينيا وفتح أسواق تصديرية جديدة

استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة "ريتشارد ناجاتيا" رئيس غرفة كينيا الوطنية للتجارة والوفد المرافق له والصناعة اليوم الإثنين؛ لمناقشة الترتيبات لزيارة البعثة الكينية لغرفة القاهرة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء؛ لبحث سبل جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكينيا، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ومناقشة شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا.

وقال المهندس إبراهيم العربي، إن مصر بها فرص استثمارية وتجارية كبيرة، سيتم مناقشتها خلال لقاء بعد غد مع الجانب الكيني، في ظل الإجراءات التسهيلية والحوافز التي يتمتع بها المستثمرون بتشجيع من القيادة السياسية، في مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور المهم والقوي الذي تقوم به الحكومة المصرية لدعم مجتمع الأعمال في القطاعات المختلفة.

وشدّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين المصري والكيني؛ لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري ، وأن اللقاء المنتظر بين الجانبين متوقع أن يكون له مردود إيجابى على التعاون الاقتصادي المشترك في ظل رغبتهما في التعاون؛ خاصة أن هناك لقاءات ثنائية ستتم عقب انتهاء اللقاء المشترك لبحث سبل التعاون بشكل مباشر في قطاعات كثيرة منها "تصنيع السلع الغذائية – الطاقة – البناء والتشييد - الأجهزة المنزلية - أجزاء السيارات".

من جانبه أكّد "ريتشارد ناجاتيا" رئيس غرفة كينيا الوطنية للتجارة والصناعة على رغبة الجانب الكيني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري، وأن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا جديدًا بين الطرفين في مجالات عديدة، خاصة أنه من ضمن أهداف زيارة البعثة الكينية لغرفة القاهرة تقديم مجتمع الأعمال الكيني لنظيرة المصري، وبحث سبل التعاون المستقبلية.

وقال "ريتشارد ناجاتيا" إن البعثة الكينية التى تزور القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 9 يوليو الجارى تنظمها غرفة كينيا الوطنية للتجارة والصناعة بالتعاون مع كل من (السفارة المصرية بنيروبى- والمجلس الهندسى التصديرى المصرى - والهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار- بنك CIB - غرفة شرق إفريقيا للتجارة والصناعة).