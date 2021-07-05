محافظ بورسعيد: الأجهزة التنفيذية لا تدخر أي جهد للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع الخدمية ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان حى العرب، للاطمئنان على انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها رئيس حى العرب اللواء محمد يسري.

والتقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين بالمركز حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم، وذلك بعد التطور الرقمى والتكنولوجى بمراكز خدمة المواطنين، والتى تعد إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة.

وشدد محافظ بورسعيد على توفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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