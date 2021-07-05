424 جنيه لحاملي الحيوانات الأليفة.. تحديث أسعار غرامات القطارات 2021

600 جنيه للركوب أعلى سطح القطار

حدثت هيئة السكة الحديد، أسعار غرامات القطارات 2021، قبل عيد الأضحى المبارك، على الركاب المخالفين، لعدم التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتدخين داخل عربات القطارات، وحمل الحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم السماح لأي راكب باستقلال القطار دون دفع أجرة القطار، فضلًا عن تغريم أي راكب يستقل القطارات بين فواصل العربات.

وتطبق أسعار غرامات القطارات 2021، على جميع المخالفين من الركاب لتعليمات هيئة السكة الحديد، في ظل قيام الهيئة بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظوماتها الأساسية؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، حيث تفرض غرامات على الركاب حال استقلال القطارات بدون تذكرة.

وترصد «صدى البلد» أسعار غرامات القطارات 2021، على جميع الركاب المخالفين لتعليمات السكة الحديد، كما يلي:

1- 70 جنيهًا غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

2- 15 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحى.

3- 20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة».

4- 30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوى «الدرجة الثانية».

5- 40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

6- 50 جنيهًا غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية «العادية» بدون تذكرة.

5- 100 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـ topVIP الدرجة الأولى.

7- 50 جنيهًا غرامة في حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

8- 50 جنيهًا غرامة فى حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

9- 70 جنيهًا غرامة فى حالات التدخين .

10- 50 جنيهات غرامة فى حال حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

11- 50 جنيهًا غرامة فى حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

12- 200 جنيه فى حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للإشتعال.

13- 600 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

14- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

424 نقل الحيوانات الأليفة بالقطارات.