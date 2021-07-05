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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. إضراب عام بجميع البنوك .. اعرف السبب

صدى البلد

انطلق، اليوم الإثنين، في تونس إضراب عام عن العمل لمدة يومين بجميع البنوك والمؤسسات المالية.

الإضراب يأتي ضمن دعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لـ الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس.

وسيشمل الإضراب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنك المركزي، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الرواتب.

ويأتي الإضراب بعد فشل جلسات التصالح مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين والشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي ورفضهم للزيادة في أجور سنتي 2021 و2021 وإنهاء العمل بالمناولة.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين، خلال التجمع الاحتجاجي أمام الشركة التونسية للبنك إن الاتحاد يطالب بتعديل القدرة الاستهلاكية لأعوان وإطارات البنوك ويطالب بتفعيل استحقاقاتهم والزيادة في الرواتب.

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الذباب الأزرق

وتابع الإضرابات ليست بجديدة على الاتحاد، قائلا: "ولا يرعبنا ذبابكم الأزرق على فيسبوك"، في إشارة إلى الصفحات الفيسبوكية المأجورة والتابعة لحركة النهضة الإخوانية التي تنشر يوميا تدوينات وصور لاتهام الاتحاد بأبشع النعوت.

وأكد قائلا: "لن نتنازل عن مبادئ رسالتنا وخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية بعد ما تم رفع جميع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتدمير الطبقة الوسطى".

وأضاف: "يتم شهريا حذف قيمة الأداءات من رواتب الموظفين والعمال لدعم خزينة الدولة وهم حطب النار ومن حقهم المطالبة بحقوقهم المشروعة".

وتابع: "بعد الإضراب سنتخذ إجراءات تصعيدية جديدة لتحقيق مطالبنا".

تونس إضراب عام الاتحاد العام التونسي للشغل البنوك والمؤسسات المالية البنك المركزي رواتب الموظفين حركة النهضة

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