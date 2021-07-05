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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثناء أبناء الشهداء.. صحة المنيا تفتح باب القبول بمدارس التمريض الأربعاء القادم

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا، بدءا من الأربعاء القادم الموافق 7 يوليو .

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من الاربعاء 7/7/2021  ويستمر حتى الاثنين 12/7/2021وذلك للمجموع من 280 حتى  275، ومن يوم الثلاثاء13/7/2021 حتى يوم الاحد 18/7/2021 للمجموع 274.5 حتى  269، مشيراً الى أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة.

 

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من جانبها ، أوضحت الدكتورة هبة لبيب ، مدير إدارة التدريب والمدارس ، أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم إلكترونياً .

 

وأضافت أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من (الجيش ، والشرطة ، والجيش الأبيض ) ، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة .

مديرية الصحة مدارس مديرية الصحة بالمنيا التقديم شهداء الواجب مدارس التمريض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

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