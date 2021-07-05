باستثناء أبناء الشهداء.. صحة المنيا تفتح باب القبول بمدارس التمريض الأربعاء القادم

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا، بدءا من الأربعاء القادم الموافق 7 يوليو .

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من الاربعاء 7/7/2021 ويستمر حتى الاثنين 12/7/2021وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء13/7/2021 حتى يوم الاحد 18/7/2021 للمجموع 274.5 حتى 269، مشيراً الى أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة هبة لبيب ، مدير إدارة التدريب والمدارس ، أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم إلكترونياً .

وأضافت أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من (الجيش ، والشرطة ، والجيش الأبيض ) ، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة .