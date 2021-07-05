إصابة شخص في حادث تصادم بإحدى قرى الدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين بوصول على .ا ح ٤٣ عاما عامل ، ومقيم قرية " أبو داود العنب " دائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد ب ا. ٦٨ عاما ، ومقيم قرية الأورمان دائرة مركز السنيلاوين مصايا باشتباه ما بعد الارتجاج "إدعاء حادث طريق".

وبانتقال الضباط والفحص وسؤالهما ، قرروا بأنه أثناء قيادة الأول دراجته النارية بدون لوحات معدنية علـى الطريق الفرعى ( شبرا هور / الأورمان) وأمام قرية " الأورمان " دائرة المركز، إصطدم من الخلف بعربة كارو يستقلها المصاب الثانى ،

مما أدى إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابتهما ، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة .

