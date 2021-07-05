حسين لبيب يوضح آخر كواليس قضية كهربا مع الزمالك ..شاهد

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك آخر تطورات قضية غرامة الزمالك على كهربا لاعب النادى الأهلى المنظورة فى أروقة المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.

قال حسين لبيب فى تصريحات تليفزونية مع الإعلامى كريم عبدالجواد عبر قناة " أون تايم سبورتس" إن كهربا تقدم بإستئناف على الغرامة الموقعة عليه لصالح نادى الزمالك والبالغة قرابة 33 مليون جنيه وتم بالفعل الإستماع لأقواله ونتظر الحكم النهائى فى القضية .

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك إلى أن هناك محاميا أجنبيا مكلفا بالدفاع فى القضية لصالح نادى الزمالك وكذلك نصر عزام محامى النادى فى الفيفا ولدينا ثقة كبيرة فى الحصول على حكم لمصلحة القلعة البيضاء .

كهربا فسخ عقده مع نادى الزمالك من طرف واحد بدعوى عدم توثيقه وانتقل لنادى أفيس البرتغالى قبل أن يوقع للنادى الأهلى بـ 6 شهور فقط وذلك فى نهاية موسم 2019 ليتقدم مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور بشكوى ضده فى الفيفا قبل توقيف المجلس .

وحصل الزمالك على حكم فى أول جلسة بتغريم كهربا قرابة الـ 33 مليون جنيه مع التأكيد على سلامة عقده مع القلعة البيضاء مدعوما بتأكيد من لجنة شئون اللاعبين بإتحاد الكرة المصرى بصحة وسلامة إجراءات القلعة البيضاء .

وكشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك أن قيمة الغرامات المالية المستحقة من قضايا فى الفيفا على النادى للاعبين ومؤسسات خارجية تبلغ 17.5 مليون دولار ولكن بعضها ليست أحكام نهائية .

وتلقى نادي الزمالك حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والذي تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و٧٠٠ ألف يورو قيمة باقي عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

وأقرت لجنة الفيفا بأحقية باتشيكو في الحصول على ٤٥٠ ألف يورو فقط تسدد خلال ٤٥ يوما بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الشكر لعمرو أدهم عضو اللجنة، والمكلف بمتابعة الملف، وكذلك نصر عزام المحامي الدولي.

وفي نفس السياق أقرت لجنة فض المنازعات بالفيفا أيضا بحصول مساعدي باتشيكو على ٨٠ ألف يورو بدلا من ٣٢٠ ألف يورو حصلوا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر وقد بذلت إدارة الكرة مجهودا في إثبات حق الزمالك.

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و ٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ( ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا)

وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين.

وقامت اللجنة الجديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ إجراءات محترفة لحفظ حقوق النادي، وقال عمرو أدهم: تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية.

وتولى مساعدتي في تلك القضية أحمد إبراهيم من إدارة الكرة.