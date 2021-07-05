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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسهل الطرق.. إزاى تفرق بين شاحن الآيفون الأصلي والمقلد

إزاى تفرق بين شاحن
إزاى تفرق بين شاحن الآيفون الأصلي والمقلد ؟

يقع الكثير من المستخدمين في فخ أحيانا عند شراء شاحن هواتف الآيفون الأصلية، وذلك بسبب تقليد عدد كبير من هذه الشواحن في التصميم والحجم، ونظرا لأن شواحن آيفون الأصلية مرتفعة السعر، فيحاول الكثير من أصحاب المحلات التجارية تقليدها، وبيع الشاحن المقلد بسعر أرخص ليغرى المشترى. 


وبحسب موقع Phone Accessories فإن التفريق بين شواحن آيفون الأصلية ، وشواحن آيفون المقلدة يكون صعب للغاية في معظم الأوقات، خاصة عند شراء النسخة المقلدة بدرجة عالية high-copy أو "هاى كوبي"، ولذلك هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف شاحن آيفن الأصلي من الشاحن المقلد.

 

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التأكد من الرقم التسلسلى للشاحن 

Fake vs Real Apple Charger For iPhone Counterfeit Or Duplicate Chargers - YouTube


وتعتبر هذه الخطوة أهم خطوة حيث يجب التأكد من الرقم التسلسلي للشاحن، والتأكد من أنه قم حقيقى من خلال فحصه على موقع شركة آبل أو متاجرها الرئيسية، وفحصه على الإنترنت، والتأكد من أنه ليس رقم مفتعل أو غير حقيقى. 


التأكد من بيانات علبة الشاحن 

Potential Fake 18W Charger | MacRumors Forums
Apple Lightning to USB Cable and Power Adapter Unboxing - YouTube


ويجب فحص علبة الشاحن بشكل جيد وقراءة البيانات الموجودة عليها، وفحص النشرة الداخلية، ومقارنة العلامات الموجودة في النشرة ومطابقتها لبيانات العلبة. 


فحص الشاحن من الخارج 

Genuine versus generic phone chargers: You pay for what you get. - Digmodo: Gadget reviews and ratings for discerning consumers.
Genuine Apple iPhone 11 Pro Max Fast Charger And Data Cable USB-C to Lightening | eBay


ويجب على المشترين القيام بفحص الشاحن من الخارج، والنظر إلى المادة المصنوع منها، ومدى متانتها والتصميم الخارجي، وحتى وإن كان التصميم الخارجي شبيه للغاية بين الجهازين إلا أن الشاحن الأصلي يكون مختلفا في بعض الأشياء والأبعاد، ويجب أخذ صورة لأبعادة من على الإنترنت، ومقارنتها عند الشراء. 


فحص نص الكتابة على الشاحن 

Differences Between Real and Fake iPhone Chargers


وتحتوي الأجهزة الكهربائية عامة على نقوش تستخدم للإشارة إلى الأصل والنموذج والأداء ومؤشرات السلامة والعلامات وما إلى ذلك، حيث أن الشاحن المقلد ليس مطبوعا بنفس الطريقة الأصلية المطبوعة، ومن ثم تكون الطباعة خشنة والكتابة غير واضحة، كما يتم تمييز معظم مكان المنشأ بكلمات يابانية وفيتنامية وماليزية وما إلى ذلك ، لأنها غير موثوقة. 


الشاحن الأصلي للآيفون له علامات مميزة  

iPhone chargers – how do you spot a fake? – Which? News
How to differentiate fake from real 20w u… - Apple Community


الشاحن الأصلي له فجوة زخرفية دقيقة ونظيفة ، والنسخة خشنة وذات نتوءات ، وهناك العديد من النتوءات ، لأن شاحن آيفون المقلد لن يكون دقيقًا جدًا بالنسبة لهذه العلامات. 


فحص فتحة الشحن USB 

 

Fake vs Real Cable USB - C Lightning For iPhone iPad Apple - YouTube
How to Identify a Fake and Original iPhone Charger | Zymer Nation


ويجب على المشتري تدقيق النظر في قابس USB،  يعتبر قابس USB من آبل غير لامع للغاية ، بالإضافة إلى أنه  ناعم جدًا وحساس بشكل متساو ، في حين أن شاحن الآيفون المقلد له حواف لامعة بشكل باهت، كما  يعد شعار USB نقطة أساسية ، بلون موحد وحافة واضحة، كما أن لون الخط مختلف أيضًا،  والشاحن الأصلى لونه ليس أبيض نقي بل رمادي فاتح ، مع نسيج مرن وصلابة معتدلة.

 

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