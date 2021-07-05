بأسهل الطرق.. إزاى تفرق بين شاحن الآيفون الأصلي والمقلد

يقع الكثير من المستخدمين في فخ أحيانا عند شراء شاحن هواتف الآيفون الأصلية، وذلك بسبب تقليد عدد كبير من هذه الشواحن في التصميم والحجم، ونظرا لأن شواحن آيفون الأصلية مرتفعة السعر، فيحاول الكثير من أصحاب المحلات التجارية تقليدها، وبيع الشاحن المقلد بسعر أرخص ليغرى المشترى.



وبحسب موقع Phone Accessories فإن التفريق بين شواحن آيفون الأصلية ، وشواحن آيفون المقلدة يكون صعب للغاية في معظم الأوقات، خاصة عند شراء النسخة المقلدة بدرجة عالية high-copy أو "هاى كوبي"، ولذلك هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف شاحن آيفن الأصلي من الشاحن المقلد.

التأكد من الرقم التسلسلى للشاحن



وتعتبر هذه الخطوة أهم خطوة حيث يجب التأكد من الرقم التسلسلي للشاحن، والتأكد من أنه قم حقيقى من خلال فحصه على موقع شركة آبل أو متاجرها الرئيسية، وفحصه على الإنترنت، والتأكد من أنه ليس رقم مفتعل أو غير حقيقى.



التأكد من بيانات علبة الشاحن



ويجب فحص علبة الشاحن بشكل جيد وقراءة البيانات الموجودة عليها، وفحص النشرة الداخلية، ومقارنة العلامات الموجودة في النشرة ومطابقتها لبيانات العلبة.



فحص الشاحن من الخارج



ويجب على المشترين القيام بفحص الشاحن من الخارج، والنظر إلى المادة المصنوع منها، ومدى متانتها والتصميم الخارجي، وحتى وإن كان التصميم الخارجي شبيه للغاية بين الجهازين إلا أن الشاحن الأصلي يكون مختلفا في بعض الأشياء والأبعاد، ويجب أخذ صورة لأبعادة من على الإنترنت، ومقارنتها عند الشراء.



فحص نص الكتابة على الشاحن



وتحتوي الأجهزة الكهربائية عامة على نقوش تستخدم للإشارة إلى الأصل والنموذج والأداء ومؤشرات السلامة والعلامات وما إلى ذلك، حيث أن الشاحن المقلد ليس مطبوعا بنفس الطريقة الأصلية المطبوعة، ومن ثم تكون الطباعة خشنة والكتابة غير واضحة، كما يتم تمييز معظم مكان المنشأ بكلمات يابانية وفيتنامية وماليزية وما إلى ذلك ، لأنها غير موثوقة.



الشاحن الأصلي للآيفون له علامات مميزة



الشاحن الأصلي له فجوة زخرفية دقيقة ونظيفة ، والنسخة خشنة وذات نتوءات ، وهناك العديد من النتوءات ، لأن شاحن آيفون المقلد لن يكون دقيقًا جدًا بالنسبة لهذه العلامات.



فحص فتحة الشحن USB



ويجب على المشتري تدقيق النظر في قابس USB، يعتبر قابس USB من آبل غير لامع للغاية ، بالإضافة إلى أنه ناعم جدًا وحساس بشكل متساو ، في حين أن شاحن الآيفون المقلد له حواف لامعة بشكل باهت، كما يعد شعار USB نقطة أساسية ، بلون موحد وحافة واضحة، كما أن لون الخط مختلف أيضًا، والشاحن الأصلى لونه ليس أبيض نقي بل رمادي فاتح ، مع نسيج مرن وصلابة معتدلة.