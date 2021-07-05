رئيس جامعة الأزهر: 1000 جهاز حاسب آلي لإجراء الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مركز الاختبارات الإلكترونية مؤكداً أن هذا المركز سيحدث نقلة نوعية في آلية الاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة وسيخدم جميع كلياتها إضافة للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، وجار الانتهاء من تجهيزات مراكز أخرى في الوجهين القبلي والبحري بأسيوط ودمياط.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه تم تزويد المركز بما يقرب من ألف مقعد وجهاز حاسب آلي إضافة لأجهزة أخرى في المركز الثاني بمبنى الهندسة الوراثية.

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن المبنى تم تخصيصه بالكامل للاختبارات الإلكترونية بطوابقه الأربعة إضافة لمقرات أخرى قام الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاطمئنان على تجهيزاتها لاستخدامها هذا العام.