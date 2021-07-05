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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هونشي الصينية الفاخرة تفتتح صالة عرض جديدة بالرياض

صدى البلد

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية الفاخرة هونشي داخل المملكة العربية السعودية، عن تدشين صالة عرض جديدة إضافية لعرض طرازاتها بـ الرياض بعد الاقبال والنجاح الكبير لصالاتها الجديدة في مدينة جدة والخبر والمدينة المنورة مؤخرا.

 

وأضافت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية الفاخرة هونشي، أن صالة العرض الجديدة بالرياض على مساحة إجمالية تبلغ 890 مترا مربعا وتضم مركزاً للصيانة وقطع الغيار.

 

وأوضح الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية الفاخرة هونشي، أن افتتاح صالة العرض الجديدة بمدينة الرياض جاء ليلبى رغبات العملاء وطرح عدد اكبر من الطرازات الفاخرة الخاصة بالشركة .

 

تصريحات رسمية 

 

وقال محمد صلاح الدين عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة للتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بمناسبة الافتتاح: "مع توالي افتتاح صالات العرض في مختلف مدن المملكة، نؤكد لكم اليوم على حرصنا اللامحدود على توثيق علاقاتنا التجارية مع الصين، وبالتحديد مع شركة فاو جروب كوربوريشن، ملاك العلامة التجارية هونشي "مستقبل الفخامة وتعزيز حضورنا في مختلف مدن المملكة " .

 

وأضاف عبد الجواد: "كما نعود لنؤكد على حشد كامل طاقتنا لترسيخ وجود الشركة في المملكة لتصبح هونشي واحدة من أهم العلامات التجارية التي تقوم التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بتسويقها وبيعها".

 

وأعرب ما زين دو المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لعلامة هونشي في شركة فاو جروب كوربوريشن، عن سعادته بهذا الحدث المهم في مسيرة الشركة في المملكة العربية السعودية ودخول علامة هونشي إلى المملكة بهذا الحجم الرائع من الاستثمار والاهتمام من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، يعد هذا حافزا مشجعاً لتعزيز الجهود لتقديم الأفضل من منتجات وخبرات لخدمة السوق السعودي وعملاء هونشي في كل مكان.

 

وأكد فتحي علام مدير عام علامة هونشي في المملكة قائلا: إن حرصنا على افتتاح صالات عرض هونشي جاء لتعزيز تواجدنا وقربنا من عملائنا ومنحهم تجربة فريدة من نوعها للاطلاع على سيارات هونشي التي جمعت ما بين التقنية العالية والرفاهية، والتي صممت لتحاكي مفهوم الفخامة الذي يتوافق مع ذوق واحتياج عملائنا في المملكة العربية السعودية. 

 

وتابع علام: "ركزنا على توفير صالات خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع لنحقق معادلة  " رضا العملاء غايتنا "، وخاصة في هذا الوقت الذي تقف فيه صناعة السيارات في العالم عند منعطف هام تعتمد فيه على مستوى التطور التقني، والذي تكلل أخيرا بهذه الخطوة التي تمثل استمراراً لاستراتيجيتنا القائمة على طرح أفضل فئات السيارات الفاخرة".

الصينية الفاخرة هونشي المملكة العربية السعودية السعودية الرياض هونشي الصينية

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