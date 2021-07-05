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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأروقة العلمية بالجامع الأزهر تبدأ امتحانات السلم التعليمي

صدى البلد

بدأ طلاب الأروقة العلمية بالجامع الأزهر الشريف، امتحانات نهاية المستوى الأول من السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية ( دفعة ٢٠٢٠ /٢٠٢١م ) بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية ( عقيدة – تفسير وحديث – فقه وأصوله - لغة عربية ).

 

وتفقد فضيلة أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للأروقة الأزهرية، الامتحانات للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وذلك برفقة أ.د عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وأ.د عبدالله عزب، وكيل الكلية والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

 

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على إتاحة العلم الشرعي لكافة فئات المجتمع بهدف بيان سماحة الإسلام وشريعته الغراء، والتصدي للأفكار الهدَّامة والتيارات المتطرفة التي هددت الأمن الفكري للمجتمع، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر للمحافظة على الأمن الفكرى في المجتمع، كما يتابع فضيلة أ. د/ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف سير الدراسة بالرواق الأزهري والامتحانات أولًا بأول. يذكر أن رواق العلوم العربية والشرعية بالأزهر الشريفة تستقبل قرابة (٢٠٠٠) دارس ودارسة من مختلف الأعمار، والفئات والجنسيات.

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