محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوي لمنتجات المدارس الفنية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية ودور التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، بالإضافة إلى فتح المنافذ وتنظيم وإقامة المعارض بالمراكز والمدن لعرض منتجات مدارس التعليم الفنى وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ للمعرض السنوى لمنتجات مدارس التعليم الفنى الزراعى والصناعى المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، والذى يستمر مدار أسبوع بتواجد 18 منفذا ومعرضا ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

أشار محافظ البحيرة، إلى أن مدى جودة تلك المنتجات المتميزة والذي يعكس الجهد والتدريب المبذول من منظومة التعليم الصناعي بالبحيرة والتي تهدف لتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة.

كما أكد المحافظ أن مدارس التعليم الفني تقدم طالب قادر على الالتحاق بسوق العمل في كافة المجالات والوظائف المختلفة، مشيرا إلى دعمه للشباب وخريجي المدارس من خلال جهاز المشروعات المتوسطة و مشروعك بالمحافظة حيث يتم تمويل مشروعاتهم وتنميتها بعد التخرج.

أضاف أن المحافظة تشهد تطور مستمر والتوسع في فتح المنافذ والمعارض وكذا إنشاء المدارس الفنية ومنها مدرسة وادي النطرون الزراعية بتكلفة ٤٠ مليون جنيه وخاصة أن البحيرة محافظة صناعية وزراعية عريقة لديها 53 مدرسة تعليم ثانوى فنى.

كما تفقد اللواء المحافظ أقسام المعرض الذي يضم منتجات التعليم الفنى الزراعى من منتجات الألبان والمربات بجميع أنواعها والمخللات والعجائن والمخبوزات والطيور الحية والفول السودانى والأرز ومشاتل الزهور والنباتات العطرية.

كما يضم منتجات التعليم الفنى الصناعى من حجرات النوم الكبيرة والصغيرة للأطفال والمكاتب والأبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية النحاسية والأبواب المعدنية بالإضافة إلى أقسام الملابس ومنتجات فصول التعليم المزدوج والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

أشار إلى أهمية التدريب وتوفير الأيدي العاملة لسوق العمل والتوسع في فتح المشروعات موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للجهد المبذول بمدارس التعليم الفنى وانعكاسه على سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

المعرض السنوى لمنتجات المدارس الفنية

ووجه بالتنسيق بين التربية والتعليم والغرفة التجارية والمحافظة لعمل معرض دائم لعرض منتجات التعليم الفنى والطرح للجمهور والاسعار الاقتصادية.

رافق المحافظ :- المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، كامل غطاس، رئيس مدينة دمنهور، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد أحمد السويدي المستشار العسكرى، هدير اشرف متدربة البرنامج الرئاسى التأهيل للقيادة، محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى بالبحيرة ومديرى مديريات التموين والتضامن الاجتماعى ومدير إدارة بندر دمنهور التعليمية.