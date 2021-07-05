عاجل
الدروي المصري.. إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد برلماني : لابد من تشديد الرقابة على الموردين الخارجيين لـ قطع غيار السيارات أخبار التوك شو.. مسألة أمن قومي.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا.. ومستشار الرئيس: مصر تمتلك 183 مصنع دواء ولا نعانى من أى نقص اخبار التعليم : وزير التعليم يرفض مطالبات منع التابلت في امتحانات الثانوية العامة ..عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف لـ صدى البلد مؤشرات تنسيق 2021 لا تتسرع.. مضاعفات عمليات السمنة لن تتخيلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوي لمنتجات المدارس الفنية

المعرض السنوى لمنتجات
المعرض السنوى لمنتجات المدارس الفنية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية ودور التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، بالإضافة إلى فتح المنافذ وتنظيم وإقامة المعارض بالمراكز والمدن لعرض منتجات مدارس التعليم الفنى وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية. 

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 280 حالة إشغال طريق في البحيرة

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ للمعرض السنوى لمنتجات مدارس التعليم الفنى الزراعى والصناعى المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، والذى يستمر مدار أسبوع  بتواجد 18 منفذا ومعرضا ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

 

أشار محافظ البحيرة، إلى أن مدى جودة تلك المنتجات المتميزة والذي يعكس الجهد والتدريب المبذول من منظومة التعليم الصناعي بالبحيرة والتي تهدف لتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة.

 

كما أكد المحافظ أن مدارس التعليم الفني تقدم طالب قادر على الالتحاق بسوق العمل في كافة المجالات والوظائف المختلفة، مشيرا إلى دعمه للشباب وخريجي المدارس من خلال جهاز المشروعات المتوسطة و مشروعك بالمحافظة حيث يتم تمويل مشروعاتهم وتنميتها بعد التخرج.

 

أضاف أن المحافظة تشهد تطور مستمر والتوسع في فتح المنافذ والمعارض وكذا إنشاء المدارس الفنية ومنها مدرسة وادي النطرون الزراعية بتكلفة ٤٠ مليون جنيه وخاصة أن البحيرة محافظة صناعية وزراعية عريقة لديها 53 مدرسة تعليم ثانوى فنى.

 

كما تفقد اللواء المحافظ أقسام المعرض الذي يضم منتجات التعليم الفنى الزراعى من منتجات الألبان والمربات بجميع أنواعها والمخللات والعجائن والمخبوزات والطيور الحية والفول السودانى والأرز ومشاتل الزهور والنباتات العطرية.

 

كما يضم منتجات التعليم الفنى الصناعى من حجرات النوم الكبيرة والصغيرة للأطفال والمكاتب والأبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية النحاسية والأبواب المعدنية بالإضافة إلى أقسام الملابس ومنتجات فصول التعليم المزدوج والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

 

أشار إلى أهمية التدريب وتوفير الأيدي العاملة لسوق العمل والتوسع في فتح المشروعات موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للجهد المبذول بمدارس التعليم الفنى وانعكاسه على سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

 

المعرض السنوى لمنتجات المدارس الفنية 

ووجه بالتنسيق بين التربية والتعليم والغرفة التجارية والمحافظة لعمل معرض دائم لعرض منتجات التعليم الفنى والطرح للجمهور والاسعار الاقتصادية.

رافق المحافظ :- المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، كامل غطاس، رئيس مدينة دمنهور، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد أحمد السويدي المستشار العسكرى، هدير اشرف متدربة البرنامج الرئاسى التأهيل للقيادة، محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى بالبحيرة ومديرى مديريات التموين والتضامن الاجتماعى ومدير إدارة بندر دمنهور التعليمية.

 

محافظ البحيرة البحيرة اخبار المحافظات المعرض السنوى لمنتجات المدارس الفنية محافظة البحيرة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة دمنهور: مبادرة لتصحيح التصورات المغلوطة عن العملية التدريسية

ترشيحاتنا

نجت بأعجوبة.. سقوط امرأة من أعلى صخرة بارتفاع 56 قدمًا

دوقة كامبريدج في خطر.. كيت ميدلتون تخضع للعزل بعد مخالطة مصاب بكورونا

غرامة 50 ألف جنيه|عقوبة تعطيل المحل التجاري عن عمله بقانون المحال العامة

بأسهل الطرق.. إزاى تفرق بين شاحن الآيفون الأصلي والمقلد

ألم شديد.. ليلى طاهر تكشف تطورا في إصابتها بـ كورونا

بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

فيديو

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ