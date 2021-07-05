ألم شديد.. ليلى طاهر تكشف تطورا في إصابتها بـ كورونا

قالت الفنانة ليلى طاهر ، إنها أصيبت بـ فيروس كورونا منذ شهرين وذهبت إلى المستشفى واستكملت علاجها وتم شفاؤها مؤخرأ ولكنها لا تزال تعانى من ألم شديد فى الظهر وعند سؤالها الطبيب أخبرها بـ أنها توابع فيروس كورونا.



وأضافت " طاهر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الطبيب نصحها بـ ممارسة رياضة المشى وأخذ حقن مسكنة لزوال ألم الظهر بالتدريج، ولفتت إلى سبب اختفائها عن الدراما فى الوقت الحالى لغياب الدور المناسب لتاريخ أعمالها.



وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الفنانين على اتصال بها للاطمئنان عليها ولكن بصورة غير منتظمة لافتة إلى أنها طيلة تاريخها الفنى كان تركيزها يميل إلى العمل أكثر من تكوين الصداقات ولكن هذا لا يمنع أن هناك علاقات مودة واحترام تربطها بعدد كبير مع الوسط الفنى.



الفنانة ليلى طاهر أكدت مؤخرأ فى تصريحات لها أن حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا على مايرام وأن إهتمام الناس والاعلام بصحتها يجعلها تشعر بأنها بخير قائلة : "إهتمامكم ده بيخليي صحتي زي البومب".

وتابعت ليلى طاهر قائلة : "أنا بالفعل أُصيبت بكورونا ومكثت عشرة ايام في العزل المنزلي تبعها عشرة أيام أخرى في المستشفى ورجعت البيت وصحتي زي الفل".

وعلقت ليلى طاهر حول إشتياقها للفن ورغبتها في العودة قائلة : "وحشتوني جداً ووحشني الجمهور والفن، وانا بقالي سنتين أو أكثر ماعملتش حاجة ، لكن لما الاقي الدور المناسب الذي يضيف لتاريخي أو يحافظ على هذا التاريخ على الاقل ستسعدني المشاركة لكن لو مافيش حاجة مناسبة يبقى بلاش ".

وإستطردت ليلى طاهر : "لم يعرض عليا دور أو عمل مناسب وأنا قلت لاء ومعرفش السبب ايه، يمكن الظروف الحالية مابتخليش الشركات تحتاج لنجوم كبار، لكن لم يعرض علي اية اعمال الحقيقة ".

وأضافت ليلى طاهرأن هناك ادوار سينما ودراما مناسبة لكبار النجوم قائلة :" فيه أدوار لـ أم وجدة وسيدة أعمال لكن هامشية و بالنسبة لي الادوار الهامشية لاتصلح".

وتابعت ليلى طاهر: "عائلة شلش على سبيل المثال كان دور مهم لايمكن أن يتم إزالته من السياق الدرامي، حيث قمت بدور أم " لكبشة عيال " وكنت أعمل سيدة أعمال، لذا فإنه دور مهم".