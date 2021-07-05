خبيرة تغذية: أصحاب الوجبات السريعة يصابون بالسمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إن طلبة الجامعات ومن هم في سن العشرين يعانون من السمنة؛ نظرا لاعتمادهم على الوجبات السريعة، لافتة إلى أنها لا تمانع من إجراء عمليات جراحية لمرضى السمنة، ولكن يجب البدء أولا بالرياضة والمكملات الغذائية.

وأضافت دعاء سهيل، أثناء استضافتها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنها أطلقت مبادرات لمحاربة السمنة منها "غيرى حياتك، مصر بلا سمنة، مش هنسلم للسمنة"؛ لمنح دافع للمريض لعدم الاستسلام لمرض السمنة.

الأعشاب

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إلى أن دور المتابعة لاستشاري التغذية مع المريض تكون عن طريق تثبيت وزنه وتناول الأعشاب والنباتات الخضراء، ولابد من وجود استجابة للمريض بالسيطرة على شهيته.

وفى سياق آخر، قالت دعاء سهيل، إن الغدة الدرقية مسئولة عن إفراز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية.

وأكدت أنه من المفترض الاستفادة من ساعات النهار التي يفرز فيها الهرمون لحرق سعرات الاكل.

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صباح البلد على فضائية "صدى البلد، أنه فى حالة تواجد شهية مرتفعة لمريض السمنة، يتطلب الحصول على مادة فعالة من الألياف.

وأشارت إلى أنه لابد من عدم إرهاق العضلات بالرياضة العنيفة واستبدالها بـ المشي.